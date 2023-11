È la Mercedes di George Russell a chiudere in testa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota Mercedes ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e una sorprendente Williams di Logan Sargeant. Una bandiera rossa esposta nei minuti finali nega l’ultimo tentativo con gomma soft a Red Bull e Ferrari.

Russell chiude al comando la FP3 di Las Vegas

Nell’ultimo turno di prove libere la Mercedes prova a spezzare l’egemonia di Ferrari e Red Bull vista sino a questo momento piazzando con George Russell il miglior tempo della sessione in 1:34.093. Va però sottolineato come manchi il colpo finale per i quattro piloti dei team sin qui di riferimento su questa pista dopo la rossa causata nei minuti conclusivi dalla Williams di Alexander Albon.

Segnali più incoraggianti dalla McLaren dopo un venerdì difficile con Oscar Piastri a piazzarsi secondo ma a quattro decimi dal leader. Terza posizione per un brillante Logan Sargeant che chiude per la prima volta nella sua breve carriera in Formula 1 un turno in top tre.

Manca l’ultimo giro a Red Bull

Seguono le due Red Bull di Verstappen e Perez che hanno ottenuto i loro migliori riferimenti sì con gomma rossa ma nella fase centrale del turno, quando la pista non si esprimeva nelle sue migliori condizioni. Sesto Alexander Albon nonostante il botto finale, con una Williams che si candida ad essere la sorpresa della sessione di qualifica che scatterà alle 07:00 italiane.

Settima posizione per l’Aston Martin di Fernando Alonso a precedere un Lewis Hamilton in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra. Valtteri Bottas e Kevin Magnussen chiudono la top ten. Lando Norris, undicesimo, è il primo degli esclusi eccellenti dalle prime dieci posizioni. Il pilota britannico, secondo nell’ultimo Gran Premio del Brasile, paga traffico e un piccolo errore nel suo ultimo giro di simulazione qualifica.

Ferrari si conferma nonostante la classifica

Lontane al momento le Ferrari che chiudono il turno in sedicesima e diciassettesima posizione ma tempi ottenuti con il compound medio. Poco prima della rossa, la #7 di Charles Leclerc stava migliorando i propri riferimenti, un crono che gli avrebbe permesso di scalare la classifica e riportarsi nella parte di graduatoria che ha visto lui e il suo compagno di team protagonisti per l’intero weekend.

Ferrari che rispetto alla giornata di ieri si è presentata in pista con un’ala posteriore leggermente più scarica, novità che ha consentito alla vettura del Cavallino di guadagnare prestazione nel settore finale senza compromettere troppo i primi due. La risposta definitiva tra poco meno di due ore, quando scatterà la sessione di qualifica.

FP3 CLASSIFICATION 📊 George Russell, Oscar Piastri and Logan Sargeant round up our top 3 spots in FP3! Bring on qualifying 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/viz8MvJ7pO — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Samuele Fassino