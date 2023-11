Ferrari guida il gruppo con Charles Leclerc al termine della FP2 del GP Las Vegas 2023. La prima vera sessione del fine settimana sorride alla Rossa alla conclusione di un turno durato più del previsto che si è concluso nel cuore della notte americana. Il programma è stato modificato più volte dopo dei problemi alla pista avuti durante la FP1.

Il monegasco ha stabilito il tempo di 1.32.265 con 5 decimi di scarto sul compagno di squadra Carlos Sainz e sull’Aston Martin di Fernando Alonso. Ottimo giro veloce per il due volte campione del mondo, abile prima della simulazione gara ad inserirsi su Sergio Perez (Red Bull) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Sorprendentemente sesto il #1 dello schieramento Max Verstappen. Alcuni errori in frenata hanno caratterizzato la FP2 dell’olandese di Red Bull, presente nella graduatoria davanti a Nico Hülkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) ed Alexander Albon (Williams).

Decisamente più attardate le McLaren, la Mercedes di George Russell e le due Alpine nella prima vera uscita tra i muretti di Las Vegas. I piloti hanno potuto prendere le misure con l’inedita pista non permanente che sorge nello Stato del Nevada, penultima fatica del Mondiale F1 2023.

🏁 END OF FP2 🏁

The two Ferraris end the session on top

TOP 10

Leclerc

Sainz

Alonso

Perez

Bottas

Verstappen

Hulkenberg

Stroll

Hamilton

Albon#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/wyDPm3KbtV

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023