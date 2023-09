“Perfect ten” per Max Verstappen che a Monza vince ancora e conquista il record assoluto di vittorie consecutive in una singola stagione superando le nove di Sebastian Vettel del 2013.

Max Verstappen continua a fare la storia della Formula 1 e, in una stagione da record, l’olandese conquista anche il record assoluto di vittorie consecutive grazie al decimo successo consecutivo, il 12 in 14 gare. Una vittoria che Verstappen ha dovuto sudarsi nella prima fase di gara, dove per 14 giri Carlos Sainz, partito dalla pole, si è difeso in tutti i modi, supportato anche dall’alta velocità di punta della SF-23. Al 15° giro, Sainz ha commesso un errore, bloccando in ingresso della prima variante e permettendo a Verstappen di passarlo grazie ad una migliore uscita di curva.

ERRORE FORZATO

Un momento decisivo con un sorpasso chiuso in staccata della Roggia, dove Verstappen si è messo all’interno dopo aver fatto Curva Grande affiancato all’esterno di Sainz. L’olandese non ha nascosto di dover restare calmo e di aver forzato Sainz all’errore visto anche lo stato delle gomme dello spagnolo, data la velocità delle Rosse: “Le Ferrari erano veramente veloci sul rettilineo. Per tutto il weekend avevano un’ottima velocità di punta”, ha detto Verstappen dopo la gara. “L’effetto del nostro DRS non si sentiva molto, o comunque meno delle altre volte, e ciò ci ha reso più difficile il sorpasso. Ho cercato di restare calmo e di provare a forzare l’errore di Carlos frenando un po’ più tardi. Lui poi ha sbagliato con gomme consumate, io a quel punto avevo una migliore trazione in uscita di curva 2, Carlos aveva le gomme posteriori andate e ha avuto un pattinamento”.

RECORD ASSOLUTO

La vittoria di Monza è la decima di fila in stagione per Verstappen, che è imbattuto da Miami. L’olandese – alla 47^ vittoria in carriera e alla 12^ in 14 appuntamenti (per l’85,7% di vittorie in stagione) – continua nel suo momento d’oro e con 145 punti di vantaggio è a un passo dal terzo mondiale: “Sono molto contento delle 10 vittorie di fila, è un qualcosa al quale non ho mai pensato in questo periodo”, spiega Max. “È molto difficile che certe cose possano succedere, ma ce l’abbiamo fatta e sono orgoglioso del lavoro del team di oggi, ma più in generale della stagione, è stata incredibile. È stata speciale anche la doppietta di oggi qui a Monza”.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Un record – al quale si aggiunge il 14° successo in 14 gare stagionali, il 15° consecutivo in assoluto e il 24° nelle ultime 25 gare (da Francia ’22) – del quale ha parlato anche il team principal della Red Bull Christian Horner: “Questo record è frutto del lavoro di squadra”, ha detto Horner. “Per tutte le persone del team essere parte di questo viaggio è incredibile con 14 vittorie consecutive di squadra e le 10 di Max. Questo è un momento magico, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Non vogliamo perdere la concentrazione, a fine anno ci guarderemo indietro e penseremo a quanto fatto, mancano otto gare. Ci sono grandi sfide che ci stanno aspettando e vogliamo solo continuare così”.

Mattia Fundarò