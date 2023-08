Si avvicina il weekend che, come ogni anno, mette l’Italia e Monza al centro della mappa mondiale della F1: il GP d’Italia attira nella cittadina lombarda migliaia di persone. In vista di questo appuntamento Monza e Milano si riempiono di eventi in onore di scuderie, piloti e per “portare anche fuori dall’Autodromo il clima autentico di passione sportiva e di emozioni che questo grande evento sa regalare ogni anno”, come dichiarato dal sindaco del capoluogo brianzolo, Paolo Pilotto.

Finalmente la Fanzone!

Dopo i problemi dello scorso anno, la fanzone nel 2023 sarà in funzione, con incontri e attività che renderanno protagonisti i tifosi.

Giovedì 31 agosto l’area sarà ad ingresso libero e vedrà l’inaugurazione con i piloti di F2 e F3 sul palco dalle 15:30 alle 16:30. Un’occasione unica per conoscere i protagonisti del futuro. Da venerdì, invece, spazio ai protagonisti di F1 con piloti e team principal che si alterneranno per offrire al pubblico momenti memorabili. I beniamini della Scuderia Ferrari saranno in fanzone sabato nello slot 10:25-10:35, mentre per incontrare il dominatore della stagione Max Verstappen, lo stesso giorno, bisognerà attendere il turno 10:45-10:55.

Di rilievo la presenza di Ferrari, la quale fornisce un doveroso tributo alla sua gara di casa con una prestigiosa esposizione di monoposto e vetture a ruote coperte. Di particolare rilevanza la 499P, Hypercar che ha regalato al Cavallino la vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Ampio spazio per i tifosi accorsi a vivere il weekend in Autodromo. Gli appassionati potranno cimentarsi nel cambio gomme, testare la propria abilità al simulatore, vivere l’emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro. La colonna sonora sarà garantita da otto DJ targati M2O, che scandiranno il ritmo del fine settimana monzese. Per tutte le informazioni relative alla fanzone e allo spettacolo del gran premio di F1 di Monza, il programma completo è disponibile presso questo collegamento.

Monza: proposte all’insegna dello stare insieme

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre Monza darà il benvenuto ai visitatori e agli appassionati giunti in città con MonzaFuoriGP. Cultura, storia, sport e velocità, raccolti in un programma che vuole venire incontro a tanti interessi diversi, ma anche esprimere una città poliedrica, vivace e capace di includere, quale è Monza. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di partner d’eccezione e l’adesione di artisti di fama nazionale, che affiancheranno molte eccellenze sportive e artistiche del territorio.

La volontà di elevare continuamente la qualità della manifestazione e la convinzione che fare rete in città sia un plus che non può mancare sono i punti da cui Visionplus, l’agenzia che anche quest’anno organizza l’evento, è partita. Ogni giorno turisti e appassionati riceveranno un caloroso benvenuto con le performance di ballerini e artisti circensi all’uscita della stazione.

Piazza Trento e Trieste diventerà il luogo di ritrovo lungo le quattro giornate con la musica di Radio Number One, talk show con ospiti esclusivi del mondo dello sport, dei motori e concerti di grandi artisti, oltre ad ospitare una grande area bimbi.

I Boschetti Reali saranno un altro polo dell’evento, dove verrà allestito il Barlegend Redbull Village: non solo degustazioni e street food, ma anche appuntamenti musicali di alto livello. Da segnare in agenda l’evento di chiusura che si terrà domenica dalle 18 alle 24 ai Boschetti: DJ famosi di Radio Deejay e Radio M2O si esibiranno sul palco affiancati da persone diversamente abili.

Per i più piccoli ci saranno aree dedicate in Piazza Roma, che ospiterà alcuni tra i migliori brand di giochi senza tempo. Monza farà respirare e vivere la passione per i motori grazie anche ad esposizioni di auto d’epoca, arte e non solo. Per visionare il programma completo di MonzaFuoriGP potete fare riferimento qui.

Milano è glamour: tra moda e velocità

Se il capoluogo brianzolo intratterrà gli appassionati, Milano si arricchisce di eventi in onore di scuderie e piloti. Il giorno con più iniziative per incontrare i propri beniamini è il 30 Agosto.

Primo appuntamento con i piloti Ferrari a partire dalle 15.30: Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno ospiti al Ray-Ban store di Piazza San Babila a Milano per presentare l’edizione speciale degli occhiali da sole, realizzata proprio in occasione del GP di Monza. Dalle 17 fino alle 20 i due piloti della Rossa si sposteranno al negozio flagship Ferrari di via Berchet, per un nuovo saluto ai fan e firmare autografi.

Lewis Hamilton giovedì 31 sarà al negozio di Tommy Hilfiger in piazza Oberdan dalle 19 per incontrare i fan e per il lancio della collezione Tommy x Mercedes F1 x Awake. Max Verstappen e Christian Horner, invece, saranno ospiti di Tag Heuer in occasione dell’inaugurazione della nuova boutique.

Aston Martin offrirà invece esperienze esclusive grazie ad una full immersion di attività di lifestyle (molto lussuose) che si snoderanno tra Como, Monza e Milano, volte a soddisfare trenta clienti del brand. Da un meet&greet con i piloti (Alonso e Stroll) fino alla velocità della F1 Power Boat sulle acque lariane con l’ausilio del dieci campione del mondo Guido Cappellini.

La pista parlerà da venerdì, tuttavia è già possibile vivere la passione per questo evento.

Anna Botton