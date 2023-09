Uno strepitoso Carlos Sainz riporta la Ferrari in pole position ed infiamma il pubblico di Monza. Lo spagnolo riesce a precedere per soli 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, mentre l’altra Rossa di Leclerc ottiene la terza piazza a 0″067 dal compagno. Una qualifica tiratissima che accende l’entusiasmo in vista del GP Italia di domani, con il duo Ferrari che tenterà l’impresa di interrompere la striscia di successi consecutivi del campione del mondo in carica.

BOATO ROSSO A MONZA

Un boato rosso scuote Monza. La Ferrari strappa la pole nel Gran Premio di casa, grazie ad un super Carlos Sainz che conferma il proprio stato di grazia dopo essere riuscito a svettare anche nelle libere svoltesi in mattinata. La lotta sul filo dei millesimi ha premiato all’ultimo tentativo il pilota madrileno, che con il crono di 1:20.294 è riuscito a precedere per un soffio l’imbattibile Red Bull di Verstappen. Le ottime performance della SF-23 sul circuito brianzolo sono state confermate anche da Charles Leclerc, che nonostante abbia evidenziato di non avere il ritmo del compagno ha ottenuto una comunque ottima terza posizione, che consentirà al duo di Maranello di stringere nella propria morsa l’avversario al via della gara di domani.

POLE ROSSA CON IL…”GIALLO”

Non è mancato un piccolo “giallo” nel corso della sessione, visto che la Direzione Gara aveva messo in un primo momento sotto investigazione entrambi i piloti del Cavallino. Tutto era avvenuto al termine del Q1, quando sia Leclerc e Sainz non avevano rispettato il tempo massimo previsto per il proprio out-lap, imposto per evitare problemi di traffico. Un errore le cui cause andranno comunque analizzate nel box rosso, visto che ha rischiato di compromettere il risultato ottenuto in pista. Di fatto (e con una tempistica alquanto “sospetta”) la comunicazione di “no further action” è arrivata proprio mentre i piloti stavano rientrando ai box alla conclusione del Q3, con la pole di Monza appena conquistata da Sainz.

SUPER ALBON, HAMILTON E ALONSO IN DIFFICOLTA’

La seconda fila è completata dalla Mercedes di George Russell, il quale per un soffio si è messo alle spalle la seconda Red Bull di Sergio Perez, ancora una volta lontano dal proprio compagno di squadra. Un’altra grande sorpresa nel sabato di Monza arriva dalla Williams, con Alex Albon che strappa un posto in terza fila e conferma l’ottimo momento di forma della scuderia britannica. Meno brillanti le due McLaren, con Piastri settimo e Norris nono, mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare di una scialba ottava posizione lamentando scarso grip alla propria vettura. Pomeriggio non particolarmente felice nemmeno per Fernando Alonso, decimo ed impossibilitato a fare di più con un’Aston Martin non a proprio agio sui lunghi rettifili di Monza.

BENE ALPHA TAURI, DISASTRO ALPINE

Buona la prestazione delle due Alpha Tauri, entrambe ad un passo dall’accesso al Q3, che domani scatteranno dalla sesta fila con Tsunoda ed un Lawson (alla seconda apparizione in carriera) sempre più convincente. Hulkenberg e Bottas sono riusciti a portare Haas e Alfa Romeo in Q2, mentre Sargeant ha decisamente deluso rispetto al compagno chiudendo quindicesimo. Giornata nera in casa Alpine, con Gasly e Ocon che saranno costretti a partire dalla penultima fila, precedendo soltanto Magnussen e l’Aston Martin di uno Stroll lento e penalizzato dai problemi patiti ieri.

L’appuntamento per il via della gara è per domani alle ore 15, con collegamento a partire dalle 14:45 sui canali di LiveGP.it per il commento in diretta streaming. Monza freme, sognando di vivere una domenica a tinte rosse.

Marco Privitera