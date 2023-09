L’attesissimo week-end del Gran Premio d’Italia si è aperto con la classica conferenza stampa dei piloti che si sono sottoposti alle domande di rito dei giornalisti presenti in sala. Tra i più attesi l’idolo di casa Charles Leclerc ed il sette-volte campione del mondo Lewis Hamilton, fresco di rinnovo contrattuale con Mercedes sino al 2025.

LECLERC: “MONZA E’ UN APPUNTAMENTO SPECIALE”

Charles Leclerc: “E’ una gara davvero speciale. Siamo già molto fortunati di poter guidare per la Ferrari ed avere tifosi ovunque, ma quando arriviamo in Italia è tutta un’altra cosa. Si tratta di una settimana molto impegnativa, ma al tempo stesso eccitante. Credo sia motivante per l’intero team, dunque non vediamo l’ora di andare in pista e cogliere il miglior risultato possibile.

Abbiamo imparato diverse cose da Zandvoort: ovviamente non dalla gara, visti i danni riportati, ma per il resto abbiamo provato varie soluzioni. Specialmente nelle FP1, quando abbiamo lavorato su soluzioni di set-up molto diverse tra loro, cercando di capire come reagisse la macchina. Abbiamo capito meglio alcuni punti deboli ed ora il quadro della situazione è decisamente più chiaro, pertanto sappiamo in quale direzione lavorare. Qual è il nostro principale punto debole? Direi l’imprevedibilità della macchina, specialmente nelle piste dove serve un po’ più carico. Diventa estremamente difficile da guidare e non sappiamo quali reazioni attenderci affrontando la medesima curva, dunque stiamo lavorando su quello al momento.

Gli obiettivi del week-end? Questa pista si avvicina molto più a Spa per caratteristiche rispetto a dove siamo andati peggio, ovvero Budapest e Zandvoort. Questo mi lascia pensare che potremmo essere in lotta per il podio, ma onestamente non lo so. Lo spero davvero e faremo di tutto per conquistarlo”.

NORRIS: “FATICHIAMO SUI CIRCUITI VELOCI”

Lando Norris: “Penso che per noi sarà un fine settimana difficile. Credo sia evidente il motivo: abbiamo visto quanta fatica abbiamo fatto a Spa, anche se credo che se tornassimo là ora riusciremmo a fare un risultato migliore. Da allora abbiamo speso un bel po’ di tempo per ottimizzare il nostro pacchetto quando affrontiamo circuiti di questo tipo. Nel recente passato abbiamo avuto uno dei nostri migliori week-end qui, dunque spero che si possa ripetere. Cosa ne penso del rinnovo di Lewis? Credo sia fantastico, sarà un piacere duellare ancora con lui in pista. E’ stato uno dei miei idoli quando ero un bambino ed ora è incredibile condividere con lui questa parte della mia carriera”

BOTTAS: “LA LIVREA? E’ MOLTO ITALIANA”

Valtteri Bottas: “Non sono sorpreso dal rinnovo di Lewis, ha sempre mostrato di avere ancora grande passione. La livrea della macchina mi piace, è molto italiana. Si tratta dell’ultima gara di casa insieme per Sauber ed Alfa Romeo, ed abbiamo tanto supporto da parte dei tifosi. In pista porteremo alcune novità alla sospensione anteriore: dobbiamo tornare a fare punti ed i margini sono molto ristretti. Sarà una lotta molto serrata. Il mio compagno di squadra? Credo che abbia fatto dei progressi rispetto all’anno scorso. Credo che meriti un posto in Formula 1, è un bravo ragazzo e con lui si lavora bene”.

HULKENBERG: “TIFOSI ITALIANI MOLTO APPASSIONATI”

Nico Hulkenberg: “Molto membri del nostro team sono italiani e quindi un po’ si tratta di una gara di casa anche per noi. I tifosi qui amano ovviamente la Ferrari ma sono molto appassionati di Formula 1 in generale, dunque è sempre una bella sensazione tornare qui. Per essere veloci qui occorre una macchina molto rapida in rettilineo ed altrettanto efficace in frenata, ma purtroppo noi quest’anno siamo stati non troppo competitivi su questa tipologia di circuiti”

PEREZ: “QUALIFICHE FONDAMENTALI”

Sergio Perez: “Ricordo con piacere il mio secondo posto conquistato qui nel 2012. A quei tempi, quando il degrado delle gomme arrivava prima ed era più consistente, le gare potevano essere più imprevedibili. Difficile dire quale margine potremmo avere sugli avversari qui: si tratta di una pista con caratteristiche uniche, pertanto sarà interessante scoprirlo. Spero di avere un fine settimana liscio, e le qualifiche rappresenteranno un momento chiave per ottenere un ottimo risultato”.

HAMILTON: “ORGOGLIOSO DEL RINNOVO CON MERCEDES”

Lewis Hamilton: “Sono davvero felice di aver rinnovato con il team! Abbiamo affrontato un lungo percorso insieme ma abbiamo ancora del lavoro da fare, dunque non c’è altro posto in cui vorrei essere. Non ho mai avuto grossi dubbi in merito all’opportunità di continuare o meno: certo, quando ci sono stagioni difficili come quella dello scorso anno è lecito porsi delle domande, ma quei pensieri sono andati presto via e ho concentrato tutte le mie energie nel cercare di dare sempre il massimo. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto lo scorso anno e anche in questa stagione, nonostante fossimo partiti con il piede sbagliato, siamo secondi nel campionato Costruttori.

Porsi degli obiettivi è facile, riuscire a raggiungerli molto meno. Nonostante io gareggi da molti anni, sento ancora di essere in grado di migliorare ogni weekend. E credo sia questo ciò che amo di più di questo sport: anche se è impossibile raggiungere la perfezione, la ricerca di quest’ultima è una delle cose più eccitanti che ci possano essere.

Come veniamo accolti in Italia? Beh, le cose sono cambiate molto. C’era un periodo in cui non potevamo indossare la divisa del team, sino ad ora con i tifosi che ci regalano un caloroso benvenuto. E’ un pasto che amo sin dai tempi in cui correvo in kart a Jesolo, Parma e Lonato. Conservo dei bellissimi ricordi, grazie anche alla cucina: pizza, pasta, lasagne e gelato. Credo che la passione qui non abbia eguali, e anche noi abbiamo un piccolo ma significativo seguito”.

ALBON: “SCACCIARE VIA I BRUTTI RICORDI”

Alex Albon: “Se ripenso a quanto avvenuto qui un anno fa con l’appendicite…pensa che mi hanno messo esattamente nella stessa stanza d’albergo di allora, ma a un certo punto non mi sono sentito a mio agio e ho chiesto di poter cambiare camera. Arrivando da Zandvoort è facile essere troppo ottimisti sulle nostre aspettative, ma credo che Spa abbia rappresentato un campanello d’allarme e dobbiamo attendere le FP1 per capire dove potremo collocarci”.

OCON: “I RISULTATI FANNO MORALE”

Esteban Ocon: “Il risultato di Zandvoort è stato molto importante per il morale del team. Abbiamo dimostrato di saper essere in grado di cogliere le opportunità che si presentano, anche se siamo consapevoli del fatto che abbiamo ancora tanto lavoro da fare. L’atmosfera nel team è buona, abbiamo avuto una ristrutturazione interna ma il mio compito è quello di guidare. Crediamo di poter esprimere un buon potenziale qui, come fatto a Spa, dunque l’obiettivo è di conquistare altri punti”.

PIASTRI: “ABBIAMO COMMESSO ERRORI IN OLANDA”

Oscar Piastri: “Monza non è il più tecnico dei circuiti, ma l’atmosfera è incredibile. Ripensando a Zandvoort, credo che avremmo potuto fare alcune cose in modo migliore. Io ci ho messo del mio visto quanto accaduto nelle FP2. Ma alla fine sono arrivati dei punti per entrambi e, considerando dove eravamo ad un certo punto della gara, ciò è positivo. Abbiamo sbagliato alcune scelte ma credo che sia stata un’occasione per imparare tanto, sia a livello personale che di squadra”.

TSUNODA: “CONCENTRATO SUL MIO LAVORO”

Yuki Tsunoda: “Siamo molto motivati per la nostra gara di casa, visto anche quanto successo a Imola. E’ vero, ho già avuto tre compagni di squadra diversi in questa stagione, ma credo che la cosa più importante sia rimanere focalizzati su quanto si sta facendo: conquistare punti ed ottenere buoni risultati. Tutti stanno facendo un buon lavoro e, anche se per loro non è stato facile, per me non ha fatto molta differenza”.

Marco Privitera