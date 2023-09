Max Verstappen precede di 46 millesimi Carlos Sainz al termine della FP1 del GP Italia, 14mo evento del Mondiale F1 2023. La Red Bull tiene testa alla Ferrari, molto competitiva sui lunghi rettilinei del tracciato di Monza dopo i primi giri cronometrati.

Mighty Max tops the session 💪 His quest to achieve the consecutive all-time wins record this weekend is looking very promising 👀#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/fR67g8FObO — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

GP Italia, FP1: Max apre le danze, Ferrari risponde presente

Verstappen apre le danze con un vantaggio ridotto sulla concorrenza. Il campione del mondo in carica ha svolto un lavoro specifico con una monoposto leggermente più carica rispetto ai rivali. L’olandese, nonostante una velocità di punta non elevata nei vari allunghi del circuito brianzolo, è riuscito in ogni caso a tenere testa a tutti con il riferimento di 1.22.657

Sainz, nel giorno del suo compleanno, si è classificato secondo precedendo la Red Bull di Sergio Perez e l’auto del compagno di box Charles Leclerc. Buon avvio anche per Mercedes, presente in quinta piazza con il britannico George Russell.

Tanti giri in pista per tutti i protagonisti che hanno preso le misure con la pista brianzola. Sesto posto dopo i primi sessanta minuti del GP d’Italia per Fernando Alonso (Aston Martin), abile a precedere Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ed Alexander Albon (Williams).

Non ci sono state interruzioni durante un turno che ha visto un piccolo problema nella corsia dei box per l’Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou. Menzione d’onore, invece, per l’ex campione di FIA F2 Felipe Drugovich, brasiliano che ha preso il posto del canadese Lance Stroll in casa Aston Martin per affrontare la singola FP1.

Ricordiamo che a Monza vi sarà ancora anche il neozelandese Liam Lawson. Il giovane portacolori di Red Bull guiderà per tutto il week-end la seconda AlphaTauri iscritta alla massima formula al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo.

Piccola pausa ora per i protagonisti della F1che torneranno in scena alle 17.00 per la seconda sessione di prove libere.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁 Max Verstappen gets his weekend at Monza off to a dream start 👌#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/2KrPifbT93 — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Luca Pellegrini