Race day a Monza, sede del 14° Gran Premio del Mondiale 2023 di Formula 1. Un campionato sinora dominato in lungo e in largo dalla Red Bull, che ha raccolto 13 vittorie su 13 gare disputate, di cui 9 consecutive dal solo Max Verstappen. L’olandese, reduce dal successo di Zandvoort che gli ha permesso di eguagliare il record di nove vittorie consecutive di Sebastian Vettel del 2013. Una striscia di successi di fila che la Ferrari proverà a interrompere oggi nella sua gara di casa. Ci proverà dalla prima e dalla seconda fila, con Carlos Sainz che scatterà dalla pole position e con Charles Leclerc terzo. Sainz è il pilota che ha fatto meglio, sinora, nel weekend, con il miglior tempo in FP2 e FP3 e con una pole eccezionale conquistata per 13 millesimi su Verstappen che ha dato l’appuntamento a oggi. Più indietro le Mercedes, con Russell quarto e Hamilton ottavo, e Aston Martin, decima con Alonso e ultima con Stroll. Nel confronto per il terzo posto, alla Ferrari si presenta quindi un’occasione ghiottissima per ridurre il gap di 14 punti che la separa proprio da Aston. Vediamo insieme come andrà il Gran Premio d’Italia con tutti gli aggiornamenti da Monza.

Mattia Fundarò