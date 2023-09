Dopo la gara di Zandvoort che ha visto Max Verstappen conquistare la nona vittoria consecutiva, pareggiando così il record di Sebastian Vettel, la Formula 1 sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia. Gara di casa di Ferrari e AlphaTauri, la Scuderia cerca di risollevare una deludente stagione con un risultato prestigioso sul circuito di casa. Le premesse sembrano positive, con Carlos Sainz che è stato grande protagonista sia ieri, con il miglior tempo nelle FP2, sia oggi nelle FP3. Red Bull resta comunque la grande favorita visto l’ottimo passo gara fatto vedere da Verstappen e da Pérez. La Rossa però cerca il podio, per replicare il secondo posto di Leclerc del 2022, per salutare al meglio il pubblico dell’Autodromo e per provare ad avvicinare Aston Martin per il terzo posto tra i Costruttori. Vedremo una Ferrari in lotta con Red Bull per la pole oggi pomeriggio? Assisteremo a un colpo di scena o vedremo sempre Red Bull davanti a tutti? Scopriamolo insieme nella lunga diretta che potete seguire qui.

Mattia Fundarò