E’ stato un sabato dal sapore storico quello vissuto dalla McLaren nelle qualifiche del GP Gran Bretagna a Silverstone. La scuderia di Woking ha centrato, infatti, la prima fila con Lando Norris, secondo dietro al solito Max Verstappen, e la P3 con Oscar Piastri confermando gli enormi passi avanti fatti dal team diretto da Andrea Stella nel corso degli ultimi GP.

RITORNO AL PASSATO

L’aria di casa sembra aver rivitalizzato la McLaren. La scuderia inglese con sede a Woking (distante poco meno di 130 km da Silverstone), dopo un venerdì al di sotto delle aspettative, nelle qualifiche di questo pomeriggio è riuscita nell’impresa di conquistare la prima fila dello schieramento. Un evento che non si verificava dal GP Austria del 2021, quando fu proprio l’inglese a conquistare sempre la seconda posizione e alle spalle di Max Verstappen.

AGGIORNAMENTI OK

Un notevole passo avanti quello della scuderia inglese, frutto di un massiccio pacchetto di aggiornamenti portati tra Spileberg e Silverstone che hanno, di fatto, risidegnato la MCL60 trasformandola in una sorta di vettura B, come aveva dichiarato il team Principal Andrea Stella a margine del GP Australia: “Stiamo lavorando per portare il principale pacchetto di aggiornamenti tra Spielberg e Silverstone. Sarà un’auto notevolmente differente. Speriamo di portare poi un altro pacchetto di updates dopo la pausa estiva“.

PROPOSITI AMBIZIOSI

L’intento di Woking è, quindi, quello di progredire ancora di più in un campionato che, causa manifesta superiorità di Max Verstappen e della Red Bull, permette di lottare solo per le posizioni a podio. E in questa lotta pare essersi inserita prepotentemente la McLaren che, dopo l’ottimo 4° posto di Norris in Austria, nella gara di domani avrà più di qualche chances di conquistare il podio anche in virtù dell’ottimo passo gara mostrato nella giornata di venerdì.

CAMBIO DI ROTTA

Un deciso cambio di rotta per una delle scuderie più titolate della storia della Formula 1 che, dopo un difficile inizio di stagione, sembra aver ritrovato quella competitività che le aveva permesso lo scorso anno di terminare al 5° posto nella classifica Costruttori. Una ritrovata velocità di cui ha beneficiato anche Oscar Piastri che, alla sua stagione d’esordio nel Circus, ha trovato non poche difficoltà con una vettura che, soprattutto ad inizio stagione, era la lontanissima parente di quella che ha deliziato il palato fine dei tantissimi appassionati accorsi sul tracciato inglese.

OBIETTIVO PODIO

Ovviamente ora per Norris e Piastri si tratta di capitalizzare al massimo lo straordinario risultato ottenuto oggi, anche se per entrambi i piloti il dopo sessione è rivolto esclusivamente ad elogiare l’ottimo lavoro della scuderia nelle ultime settimane: “Ci sono andato vicino, ero primo nel Q1 e Q2 e molto vicino alla pole. Pazzesco, sono molto felice per il secondo e terzo posto. Max rovina sempre tutto a tutti, è una rottura . Ma sono felice, non vedo l’ora che sia domani. Questi momenti ti ricompensano del duro lavoro, non poteva esserci di meglio”.

LA FELICITA’ DI PIASTRI

Al settimo cielo anche Oscar Piastri, alla sua prima top 3 in Formula 1: “Sono molto contento, che qualifiche! Nel Q1 ero quasi fuori, poi la macchina in Q2 e Q3 è stata un razzo e sono molto contento per la squadra. Risultato eccezionale, speriamo di mantenere la posizione anche domani. Ieri è stata una giornata difficile, eravamo veloci ma faticavamo a portare la macchina nella giusta finestra. Abbiamo avuto qualche spavento, ma poi abbiamo messo insieme un bel giro per un risultato eccezionale. Gli aggiornamenti hanno funzionato, ringrazio il team perché stanno continuando a spingere e stiamo andando nella giusta direzione“.

Vincenzo Buonpane