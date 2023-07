Il campionato F1 del 2023 fa tappa in Gran Bretagna per l’appuntamento sul tracciato di Silverstone: nelle qualifiche continuerà il dominio Red Bull? Il meteo visto nelle prove non ha permesso alle scuderie di far vedere le proprie carte in tavola e ha elevato a posizioni di classifica molto alte, per esempio, le Williams, qui con una livrea celebrativa delle 800 gare in F1 con uno stile “Union Jack”. Le qualifiche di oggi, dunque, potrebbero riservare qualche sorpresa: seguitele con noi, con la nostra cronaca web qui sotto oppure con la cronaca live via YouTube.





Alfredo Cirelli