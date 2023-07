La scuderia Ferrari chiude le qualifiche del GP di Gran Bretagna in quarta e quinta posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz: la sessione vede distacchi molto ridotti dalla seconda posizione in poi e proprio i centesimi differenziano le prestazioni del duo di Maranello dai piloti McLaren e Mercedes.

La pista presenta condizioni parecchio insidiose, con una temperatura ambientale piuttosto “rigida”, considerata la stagione (perlomeno in Italia). Non piove, ma nella prima installazione del Q1 la Ferrari gioca le gomme intermedie, per passare immediatamente alle morbide.

A tre minuti dal termine Kevin Magnussen rimane fermo in mezzo alla pista, generando una bandiera rossa. Alla ripartenza tutte secendono in pista con gomme morbide nuove. Leclerc passa agevolmente, Sainz occupa la dodicesima posizione e passa.

Dalla pitlane Leclerc ha avuto il via libera prima di Sainz, con la pista che si stava asciugando. Lo spagnolo non ha gradito e via radio ha definitio “ingiusto” il trattamento riservatogli, visto che la situazione, a suo modo di vedere, richiedeva maggiore tutela per lui. Successivamente Carlos ha superato nel giro di lancio Charles, scatenando un commento sarcastico via radio da parte del monegasco. I tifosi auspicano che questo momento di nervosismo abbia trovato risoluzione una volta scesi dalle monoposto.

Nel Q2 le Ferrari passano il turno e arrivano nel Q3. Con un solo tentativo a disposizione Leclerc gira in 1’27”136 e Sainz in 1’27”148. I due guadagnano rispettivamente la quarta e quinta posizione. Il distacco rimediato da Max Verstappen prende la forma di quattro decimi, con la Red Bull capace di girare sotto la soglia del minuto e ventisette secondi, cosa non riuscita al duo di Maranello. Le Rosse pagano un decimo rispetto alla seconda posizione di Lando Norris e quattro centesimi rispetto ad Oscar Piastri, ma regolano George Russell e Lewis Hamilton con lo stesso gap.

Charles Leclerc ha dichiarato: “L’obiettivo [per domani, ndR] è conquistare il secondo posto, la Mercedes è forte nel long run mentre per quanto riguarda McLaren non lo sappiamo. In FP1 ho avuto un buon feeling, in FP2 abbiamo a quanto pare fatto più fatica. Per quanto ci riguarda non ho molte risposte”.

