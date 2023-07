E’ stato un GP Gran Bretagna di F1 positivo per Mercedes che acciuffa a Silverstone il gradino più basso del podio con Lewis Hamilton e la quinta posizione con George Russell. Punti preziosi per il team di Brackley, che si conferma al secondo posto nel Mondiale Costruttori.

HAMILTON ANCORA A PODIO

Può sorridere Mercedes nonostante una McLaren super in quel di Silverstone. Lewis Hamilton infatti riesce a conquistare il terzo posto grazie ad una gestione perfetta della strategia, mentre George Russell si deve accontentare del quinto posto. Un podio quello conquistato da Hamilton che come detto prima è frutto di un gran lavoro da parte del muretto, in quanto avendo l’inglese allungato lo stint iniziale dopo una brutta partenza che lo ha visto scivolare nono, al momento dell’uscita della safety car ha potuto richiamare ai box il sette volte Campione del Mondo.

Così facendo Lewis ha potuto sia sorpavanzare un velocissimo Piastri, ma anche evitare la mescola Hard per andare direttamente sulla soft. Strategia che ha pagato per la terza posizione, anche se Hamilton non ha potuto nulla contro Norris, oggi secondo e nettamente più veloce delle Mercedes. Per Lewis si tratta del 14esimo podio a Silverstone, che lo porta a quota 121 punti in classifica a solo 16 lunghezze dalla terza posizione occupata attualmente da Fernando Alonso.

RUSSELL, GARA SFORTUNATA

Per George Russell invece è stata una gara più in salita nonostante lo stint iniziale quasi perfetto. Il giovane britannico, sceso in pista con le soft, ha da subito mostrato un ottimo passo ma la sosta al giro 27 e la relativa safety car lo ha purtroppo penalizzato. George poi le ha provate tutte per artigliare il quarto posto, ma un estenuante difesa da parte di Piastri glielo ha impedito nonostante la mescola di differenza. Mercedes comunque ottiene punti pesanti in quel di Silverstone che gli permettono di piazzarsi saldamente al secondo posto della classifica costruttori.

Il lavoro fatto a Brackley al momento sembra stia dando i suoi frutti, ma la prestazione di McLaren non è da sottovalutare. Il team di Woking infatti ha portato degli aggiornamenti in stile Red Bull, contro le fiancate più tradizionali dei “cugini” che a parità di motore hanno mostrato di avere meno velocità soprattutto sul dritto. In casa Mercedes c’è ancora da lavorare, poiché il distacco dalla vetta è ancora troppo ampio e le prestazioni dei rivali potrebbero accendere un campanello d’allarme anche considerato che la stagione è ancora lunga.

LE DICHIARAZIONI DI HAMILTON

Al termine del GP Gran Bretagna di F1, Lewis Hamilton ha ringraziato il pubblico di Silverstone ed elogiato la McLaren: “La differenza l’ha fatta il pubblico, è il migliore dell’anno. Sento la loro energia e li ringrazio, ma devo fare i complimenti anche a Lando e alla McLaren, oggi erano molto forti e veloci sul dritto. Sono stati la mia famiglia, è con loro che ho iniziato e vederli così in alto mi fa molto piacere”.

Lewis poi parla della gara: “La partenza non è stata buona per me, ma alla distanza con le medie siamo andati molto bene e questo è positivo, significa che non siamo lontani ma che dobbiamo continuare a spingere. Norris scappava in uscita da curva 13, ma è stata una bella battaglia anche se mi mancava un po’ di velocità sul dritto, mentre non andavamo male nelle curve lente. Sono comunque contento del risultato, c’è stato un gran lavoro da parte del team.”

