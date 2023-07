Si chiudono nel segno di Max Verstappen le FP1 del GP Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. L’olandese della Red Bull, dove aver girato per buona parte della sessione con gomme dure, nella simulazione di qualifica ha preceduto la vettura gemella di Sergio Perez e la Williams di Alexander Albon, sorprendentemente in P3. Sessione enigmatica per la Ferrari, al 5° posto con Charles Leclerc e al 7° con Carlos Sainz.

SEMPRE E SOLO VERSTAPPEN

Il weekend di Silverstone si apre ancora una volta nel segno di Max Verstappen e della Red Bull. Il leader del Mondiale ha chiuso in testa le FP1 del GP Gran Bretagna con il crono di 1:28.600, ottenuto nella parte finale di sessione, rifilando quasi mezzo secondo al compagno di squadra Sergio Perez. Per l’olandese riscontri positivi sono arrivati anche dai run ottenuti su gomma dura, nonostante problemi di grip manifestati via radio, con la vettura di Milton Keynes che si candida fin dal venerdì all’ennesimo fine settimana trionfale.

SORPRESA ALBON, FERRARI A DUE FACCE

Dietro al duo Red Bull la sorpresa è rappresentata dalla Williams di Alexander Albon che ha chiuso in P3 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso (4°) e alla prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc (5°), distante 0.680 millesimi da Verstappen. Per il team di Maranello tanto lavoro di comparazione, con le due vetture dotate di configurazioni differenti, con il lavoro prevalentemente concentrato sulla simulazione sul passo gara, vero tallone d’Achille in questa stagione per la Rossa. Dietro il monegasco, buona prestazione per Esteban Ocon (6°), che ha preceduto la seconda Ferrari di Carlos Sainz (7°).

BENE LA MCLAREN, MERCEDES IN OMBRA

Prestazione discreta anche per le due McLaren, che nel weekend di casa e con una livrea dedicata per l’occasione, hanno chiuso in P8 con Lando Norris e in P10 con Oscar Piastri, quest’ultimo il primo dei piloti con un distacco superiore al secondo dal leader odierno. Tra le due vetture di Woking Lance Strol (9°), poi a seguire Nick De Vries (11°) e la prima delle due Mercedes, quella di Lewis Hamilton (12°). Per il team anglo-tedesco sessione piuttosto complicata, nonostante una nuova ala anteriore introdotta nelle FP1, effettuata principalmente con gomme dure e medie.

HAAS FANALINO DI CODA

A chiudere lo schieramento troviamo Pierre Gasly (13°), George Russell (14°), Valtteri Bottas (15°), Yuki Tsunoda (16°), Logan Sargeant (17°), Guanyu Zhou (18°) e le due Haas di Kevin Magnussen (19°) e Nico Hulkenberg (20°) distanti, rispettivamente, 1.785 secondi e 1.991 secondi dalla vetta.

Appuntamento con le FP2 del GP Gran Bretagna è per le ore 17 italiana.

Vincenzo Buonpane