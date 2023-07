Sul circuito di Silverstone cominciano le riprese del film a tema F1 dove figura come protagonista Brad Pitt. La produzione ha ricevuto il via libera per cominciare le riprese a Silverstone, dentro ai box e in pista.

Undici scuderie

In Gran Bretagna vedremo un’undicesima scuderia impegnata nel fine settimana, la APXGP, con tanto di box e vettura. Per dare un tocco di realismo in più, regista e produzione hanno ottenuto il permesso di girare alcune scene durante il weekend. APXGP schiererà in pista Sonny Hayes, il personaggio fittizio impersonato da Brad Pitt, e Joshua Pierce.

Secondo i rumors, la storia del film ruota attorno a Sonny Hayes che rientra dal ritiro, dopo aver ottenuto diversi successi in F1, con un team di bassa classifica per sfidare un rookie. Il regista Joe Kosinski ha dichiarato di voler creare un film sulle corse automobilistiche realistico, simile a “Grand Prix”, del 1966, una pellicola che ha fatto epoca.

Massimo realismo

Il film ambientato negli Anni Sessanta aveva immortalato la scena automobilistica dell’epoca, avvalendosi anche di cineprese montate sulle monoposto (una novità). Per “Grand Prix” l’apporto delle scuderie aveva giocato un ruolo fondamentale. Per il film di Kosinski, la produzione ha chiesto aiuto e consulenza a Lewis Hamilton, sempre nell’ottica di un maggiore realismo per il film sulla F1.

Brad Pitt non scenderà in pista con una F1, ma guiderà una monoposto di F2 modificata dalla Mercedes, con una livrea nera ed oro. Mercedes apparirà come sponsor della monoposto, su una delle fiancate della macchina. Il telaio della monoposto di F2 ha subito delle modifiche per renderlo esteticamente più simile alle attuali monoposto di F1 e monta ben quindici telecamere, così da fornire più riprese da varie angolazioni.

Durante il fine settimana vedremo la troupe effettuare riprese ai box e nel paddock, per fornire allo spettatore la sensazione che la scuderia APXGP abbia realmente preso parte ad una gara ufficiale di F1. Inoltre sono previste sessioni in cui la monoposto APXGP girerà da sola sul tracciato per girare filmati in pista, così come avviene nei filming day. Un film che si preannuncia ambizioso e che porterà nuovamente la F1 al cinema, in una veste attuale e moderna.

Chiara Zaffarano