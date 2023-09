Max Verstappen porta a casa la pole position nelle qualifiche per il GP del Giappone di F1 con oltre mezzo secondo di vantaggio su Oscar Piastri. Il pilota McLaren ha impressionato nel suo primo contatto in F1 con Suzuka, battendo il suo compagno di squadra Lando Norris per meno di quattro centesimi di secondo. Charles Leclerc della Ferrari conclude quarto, Sergio Perez ottiene il quinto posto in griglia con la seconda Red Bull a sette decimi dal compagno di squadra.

La sessione parte con condizione quasi identiche alle FP3, solo con una temperatura più fresca. Max Verstappen detta subito il ritmo scendendo sotto la soglia del minuto e trenta secondi. Subito in forma le McLaren, mentre Sergio Perez paga già un certo gap nei confronti dell’olandese. Molti tempi cancellati nel Q1, mentre le due Ferrari hanno trovato nel loro primo tentativo delle bandiere gialle nella zona prima del traguardo. Logan Sargeant infatti andava a muro, facendo poi uscire la bandiera rossa. Pilota illeso e sessione sospesa.

Con nove minuti rimanenti nel Q1, le Ferrari segnano subito i tempi buoni, anche se Charles Leclerc viene segnalato per aver superato il tempo massimo sul giro imposto dal direttore di gara prima della bandiera rossa. Dalla Q1 vengono eliminati Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Hulkenberg e Zhou Guanyu. All’inizio della Q2 quasi tutti i piloti optando per gomme morbide usate, con Verstappen nuovamente a dettare il passo nelle prime fasi.

A cinque minuti dal termine tutti i piloti montano gomme nuove, migliorando i tempi. Restano esclusi dalla Q2 Liam Lawson (che non riesce ad eguagliare il passo di Yuki Tsunoda), Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon e Kevin Magnussen, per il quale non funziona il tentativo one shot one kill. Charles Leclerc detta il ritmo della seconda fase di qualifica.

Nel Q3 Verstappen e il duo McLaren parte subito impiegando pneumatici nuovi, con l’olandese che ferma i cronometri poco sopra il minuto e ventinove secondi. A quattro minuti dalla fine tutti i piloti escono con gomme fresche per gli ultimi giri di qualifica. Max Verstappen apre le danze, migliorando in tutti e tre i settori e tagliando il traguardo battendo la sua pole provvisoria con un 1’28.877.

Dietro l’olandese solo le McLaren sembrano avere abbastanza ritmo per puntare ai posti migliori. Tra i due alfieri di Woking la spunta Piastri, con Norris terzo. Quarto Leclerc, quinto Perez (lontanissimo dal suo compagno di squadra), mentre Sainz conclude in sesta posizione. Le due Mercedes si schiereranno settima e ottava, con Tsunoda e Alonso a completare la top ten. Con 0.581″ di vantaggio, Verstappen apre un gap enorme con i suoi diretti inseguitori.

Luca Colombo

