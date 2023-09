A Suzuka è il giorno del sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1: in Giappone la Red Bull ha la prima grande chance di vincere il sesto titolo Costruttori della sua storia e per farlo dovrà ottenere un punto in più della Mercedes oggi in gara. Compito che – alla vigilia – non sembra complicato. Max Verstappen partirà dalla pole position, con Sergio Pérez invece in terza fila, mentre le Mercedes sono più in difficoltà e in griglia monopolizzano la quarta fila. Chi può tentare di fare un nuovo scherzo a Verstappen e alla Red Bull è la McLaren, che con Piastri e Norris scatta dalla seconda e dalla terza posizione. Piastri che – tra le altre cose – è diventato ieri il primo rookie a conquistare una prima fila da Lance Stroll a Monza 2017. Come è messa invece la Ferrari? La Rossa sembra poter provare a lottare per il podio – salvo alto degrado della gomma – con Leclerc quarto e Sainz sesto. Vedremo quindi oggi il primo verdetto di questo Mondiale? Scopriamolo insieme in questa lunga diretta mattutina.

Mattia Fundarò