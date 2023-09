Con ancora le scorie del weekend di Singapore, la F1 torna in pista. È la volta del Giappone, dove si è tenuta la classica conferenza stampa pre GP dei piloti, con le attenzioni che si sono concentrate sul il pilota di casa Yuki Tsunoda, ma anche su Sergio Perez – reduce da un weekend negativo per il suo team – e Charles Leclerc.

Charles Leclerc

“Il fatto di essere riusciti ad ottenere questa vittoria mi motiva e mi spinge a fare meglio. Anch’io voglio salire sul gradino più alto del podio. Non ci aspettavamo di essere così veloci a Singapore. Qui pensiamo di essere vicini a McLaren e Mercedes, ma con Red Bull davanti. Pneumatico più duro qui? Non dovrebbe essere un problema. Ora abbiamo una buona conoscenza della nostra vettura, le FP1 a Zandvoort sono state utili per lo sviluppo. Speriamo di poter ottimizzare il nostro pacchetto. Il target quest’anno era almeno quello di vincere il campionato costruttori, ma Red Bull era troppo veloce. Lottare per il secondo posto? Sarà eccitante avere una lotta serrata con McLaren e Mercedes, anche se solo per il secondo posto.”

Esteban Ocon

“Frustrato per la gara di Singapore? In realtà no, sono cose che succedono nel motorsport. La macchina era molto veloce ed ero felice, ma la giornata è finita presto. Era anche il mio compleanno. Se tutto va bene, possiamo ripeterci qui.”

Lewis Hamilton

“Eravamo i più veloci a Singapore? Sainz davanti stava gestendo, non mi aspetto lo stesso qui. Suzuka? È uno dei circuiti preferiti da tutti i piloti. È un paese bellissimo e ha uno dei migliori layout del calendario. Proprio come Ferrari, anche noi siamo partiti piuttosto male all’inizio della stagione, sicuramente non ci aspettavamo di essere secondi nella classifica costruttori. Adesso essere relativamente vicini, soprattutto nell’ultima gara, e lottare tra i costruttori, penso che sia emozionante per noi come squadra. Vogliamo batterli, proprio come loro vogliono batterci. Ci vorrà uno sforzo di squadra completo, questo è certo. Red Bull? Penso che se non sono 30 secondi avanti, come hanno fatto in passato allora qualcosa non va. Ovviamente è stato un fine settimana difficile l’ultimo, ma la loro macchina dovrebbe essere fenomenale qui. Sono stati fenomenali durante tutto anno con il loro ritmo, praticamente su ogni circuito.”

Sergio Perez

“Non sappiamo cosa sia andato storto a Singapore, ma questo tracciato è molto diverso. Abbiamo alcune idee su come abbiamo preparato lo scorso weekend, ma è qualcosa che terremo per noi. Riguarda il modo in cui abbiamo fatto il set up.”

Lando Norris

“Il contratto di Oscar? Congratulazioni, gli da continuità nel team. Come compagno di squadra mi spinge molto. Dove posiziono la nostra lineup nella griglia attuale? Siamo i più forti. Sviluppi? È difficile da dire adesso, ma penso che abbiamo fatto un passo avanti. Se tutto va per il meglio saremo più costanti, qui è diverso da Singapore. Red Bull tornerà avanti? Quasi sicuramente.”

Oscar Piastri

“Sono felice che abbiamo già fatto l’annuncio. È bello avere un futuro sicuro fino al 2026. Proroga di 3 anni? Dal mio punto di vista e da quello della squadra aveva senso. Prima volta qui in Giappone? È bello, mi sto divertendo molto finora. Sono davvero entusiasta di guidare qui. Essendo australiano, è una gara comoda per il fuso orario.”

Yuki Tsunoda

“La pista è fantastica. È molto veloce, soprattutto il primo settore. Qui in Giappone si sente il supporto dei fans, sono sempre sorpreso dalla quantità di persone che supportano la F1. Anche ieri a Tokyo ho fatto qualche promo e c’erano tanti fan. La prima volta qui? Avevo 16 anni, 13 come spettatore. Ricordo Sebastian Vettel in Red Bull, il rumore di quelle vetture era molto forte. Futuro compagno di squadra? Ricciardo ha più esperienza e può aiutare gli ingegneri. Lawson però ha fatto subito ottime prestazioni e sta facendo progressi.“

Valtteri Bottas

“Non vedo l’ora di scendere in pista in Giappone. Suzuka è la mia preferita, ho tanti bei ricordi qui, specialmente la vittoria del 2019. L’atmosfera in pista è incredibile e la dedizione e la passione dei tifosi sono fantastiche. Singapore è stato un fine settimana piuttosto difficile per noi ma la cosa positiva è che abbiamo imparato di più sul pacchetto di aggiornamenti, che dovrebbe aiutarci a fare un ulteriore passo avanti qui. Abbiamo visto come i nostri diretti concorrenti hanno fatto progressi ultimamente, e questo deve essere anche il nostro obiettivo: abbiamo ancora possibilità di fare più punti e avanzare in classifica a partire da questa gara. Se facciamo i nostri compiti per massimizzare il potenziale delle nostre nuove parti, sono fiducioso che riusciremo a raggiungere questo obiettivo”.

