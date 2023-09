La McLaren esce dalla qualifica del Giappone con il massimo risultato ottenibile, piazzandosi subito alle spalle di un Max Verstappen fuori categoria. Oscar Piastri conquista la sua prima partenza in prima fila della carriera in Formula 1, precedendo di una manciata di millesimi il compagno di squadra Lando Norris.

Il primo settore l’arma McLaren nella qualifica del Giappone

Su un tracciato dove la McLaren era attesa a una grande prestazione, il risultato della qualifica del Giappone ha confermato le aspettative. È stato il primo settore, tratto dove si susseguono una serie di curvoni veloci, la forza della vettura capace di guadagnare in quella sezione il vantaggio per precedere gli avversari diretti, Ferrari su tutti.

I due alfieri McLaren sono riusciti a battere i rivali nonostante qualche errore per entrambi i piloti con l’ultimo treno di gomme soft nel Q3. Nulla da fare contro Max Verstappen, capace di battere le ‘papaya’ anche nel primo settore, tanto favorevole alla vettura di Woking. I crono sono comunque bastati per precedere la Ferrari di Charles Leclerc, quarta, arrivata nei secondi finali a pochi millesimi dai piloti McLaren.

Piastri in prima fila, non succedeva dal 2021 …ma in F2

Grande gioia per Oscar Piastri, fresco di rinnovo, che grazie ad un giro quasi perfetto ottenuto con il primo set di gomme soffici nell’ultima tagliola di qualifica si è guadagnato la sua prima partenza dalla prima fila in Formula 1, piazzola che non occupava dalla sua ultima gara in Formula 2, corsa nel 2021.

“Sono piuttosto soddisfatto del mio primo giro (del Q3 ndr.), potevo fare qualcosa di meglio solo nell’ultima chicane”, ha dichiarato il pilota australiano nel post qualifica. “Finora è stato un ottimo weekend per il team e sono felice per il secondo posto. Siamo fiduciosi di poter concretizzare questo ottimo risultato nella gara di domani. Sarà speciale ripartire dalla prima fila dopo tanto tempo, avrò solo un’auto davanti e proverò a superarla!”.

Soddisfazione traspare anche dal volto di Lando Norris, felice per il risultato di squadra. Il pilota britannico, il solo a montare il nuovo pacchetto di aggiornamenti a Singapore, ha trainato la scuderia nella tappa di settimana scorsa, chiudendo al secondo posto. Obiettivo ripetibile nella corsa di domani.

“Davvero un’ottima giornata per il team, Oscar ha fatto un gran lavoro”, le parole a caldo di Lando Norris. “Sono piuttosto soddisfatto dei miei giri, in questo circuito basta un piccolo errore per compromettere il risultato. È un buon punto di partenza in vista di domani. Max sarà molto veloce ma faremo il possibile per rendergli la vita difficile”.

Obiettivo doppio podio per la gara

A domanda se sarà possibile lottare domani contro Verstappen, Piastri è stato categorico: ‘Nessuna possibilità’. Il focus per la gara di domani sarà difendere sin dalla partenza le posizioni su Leclerc e Perez, tentando di ottenere un doppio podio, un risultato che confermerebbe l’obiettivo della squadra, consolidarsi come seconda forza del Mondiale.

Guardando alla classifica costruttori una solida prestazione domani potrebbe rilanciare le chance di agguantare nel finale di stagione la quarta posizione costruttori, vista la profonda crisi di Aston Martin, oggi in decima posizione con Alonso e Stroll eliminato in Q1, per la terza volta consecutiva.

Una buona gestione degli pneumatici sarà la chiave per centrare l’obiettivo. I long run del venerdì hanno evidenziato un degrado piuttosto elevato per tutti e alte temperature del weekend di Suzuka non sono un buon segnale per la squadra. La vettura ha espresso il suo massimo potenziale in gare con basse temperature di asfalto (vedi Silverstone) ma la sorprendente prestazione dell’Ungheria e il nuovo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Giappone su entrambe le monoposto lasciano ben sperare.

Leggi anche:

Samuele Fassino