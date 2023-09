La prestazione opaca del Gran Premio di Singapore è già stata archiviata: Max Verstappen ha concluso al comando al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di F1, sul circuito di Suzuka. L’olandese della Red Bull ha staccato di ben sei decimi Carlos Sainz, secondo, mentre terzo è Lando Norris.

Verstappen torna a dominare

La sessione è stata caratterizzata dalla presenza delle gomme prototipo, le C2 che verranno utilizzate il prossimo anno. Al contrario dello scorso anno, tuttavia, la FIA non ha aggiunto trenta minuti alla FP1 per provare la nuova gomma (anche se nel 2022 la pioggia rese tutto vano).

Verstappen ha stampato quindi un tempo di 1:31.647, circa tre secondi più lento del tempo fatto segnare da Bottas nelle FP1 del 2019. Alle sue spalle gli altri sono tutti molto staccati, segno di come il GP di Singapore sia stata una semplice parentesi. Secondo e terzo, in tandem da Marina Bay, sono Carlos Sainz e Lando Norris, rispettivamente a 626 e 745 millesimi dall’olandese. Norris (che nel corso della sessione ha anche inondato di flow viz Sainz) si è messo in mezzo alle due Ferrari, con Leclerc, quarto, a 927 millesimi. Chiude la top 5 il padrone di casa, un sorprendente Yuki Tsunoda, ultimo pilota sotto il secondo di distacco (950 millesimi).

Sesto è Alonso con l’Aston Martin, davanti a Piastri (che ha rinnovato con McLaren fino al 2026), Albon e Lawson. Il neozelandese, che corre in SuperFormula Giapponese, avrà la possibilità di correre in un tracciato che conosce molto bene, e potrebbe continuare a stupire come fatto nelle sue prime tre gare in F1. Chiude la top 10 Lance Stroll, tornato in macchina dopo l’incidente di Singapore, a 1.3 secondi.

Bisogna voltare pagina nella colonna dei tempi per trovare il nome di Sergio Perez. Il messicano ha chiuso a 1.396 secondi di distacco dal compagno di squadra in Red Bull, a parità di gomme. Inutile comunque iniziare a tirare le somme, visto che potrebbe trattarsi anche di un lavoro differenziato. Seguono quindi Gasly, Russell, Hulkenberg, Ocon Hamilton, Bottas, Magnussen, Sargeant e Zhou, che chiude la classifica a 3.1 secondi da Verstappen.

L’appuntamento con le FP2 del GP del Giappone è prevista per le ore 8.

Alfredo Cirelli