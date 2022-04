Max Verstappen domina il Gran Premio dell’Emilia Romagna confermando la pole position del via. E’ doppietta per Red Bull che piazza sul secondo gradino del podio Sergio Perez, autore di una partenza perfetta sul bagnato. Clamoroso errore nel finale per Charles Leclerc, che perde la terza posizione dopo aver toccato le barriere a seguito di un testacoda alla variante alta. Sorride Norris che ottiene il primo podio stagionale.

PARTENZA SUL BAGNATO

Si parte tutti con gomma intermedia dopo l’acquazzone che ha colpito Imola nella tarda mattinata ed abbiamo subito un colpo di scena. In curva 1 Daniel Ricciardo tampona Carlos Sainz. La vettura dello spagnolo si intrappola nella ghiaia e il ferrarista è costretto al ritiro tra lo sconforto della marea rossa sugli spalti. Scatta bene Verstappen con il compagno di squadra a seguirlo in seconda posizione. Male Leclerc al via, sopravanzato anche da Norris. Problemi anche per Fernando Alonso che è costretto al ritiro dopo un contatto con Mick Schumacher.

Daniel Ricciardo è il primo pilota ad andare su gomma slick nel corso del giro 18. Due giri più tardi tutti i piloti sono chiamati al pit con Leclerc che, fermandosi un giro più tardi, prova un overcut su Perez ma il messicano si riprende facilmente la posizione con gomma più calda.

DISASTRO F ERRARI

La disfatta Ferrari non si ferma al prematuro ritiro di Sainz. Nel giro 55 Charles Leclerc sbaglia alla variante alta baciando le protezioni. Il pilota monegasco, terzo fino a quel momento, è costretto a rientrare ai box finendo ai margini della zona punti. Sul traguardo il ferrarista è sesto, recuperando qualche posizione nelle ultime tornate. Un risultato ovviamente molto deludente rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia.

HAMILTON ANONIMO E DOPPIATO

Gara molto complicata per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è rimasto imbottigliato nel traffico sin dai primi giri, senza mai riuscire a sferrare un attacco e terminando la sua corsa in un’anonima quattordicesima posizione, dietro all’AlphaTauri di Pierre Gasly e alla Williams di Alexander Albon. Decisamente più incoraggiante la prestazione di George Russell, quarto dopo una strenua difesa su Valtteri Bottas nelle fasi finali di gara.

DALLE STALLE … ALLE STELLE, UNA MCLAREN SORPRENDENTE

E’ Lando Norris a conquistare, in maniera del tutto inaspettata il terzo gradino del podio. Un’ottima partenza unita a una perfetta gestione della corsa ha permesso al pilota britannico di staccare la Mercedes di Russell e godersi gli ultimi giri. Un risultato clamoroso pensando alla posizione McLaren nella prima tappa in Bahrain.

PRIMI PUNTI PER ASTON MARTIN

Dopo quattro gare arrivano i primi punti per Aston Martin, che riesce a piazzare entrambe le vetture nei primi dieci. L’ottava posizione di Sebastian Vettel e la decima di Lance Stroll permettono al team britannico di sopravanzare Williams sul fondo della classifica a squadre. Ottima rimonta per Yuki Tsunoda che chiude in settima posizione, a punti anche la Haas con Kevin Magnussen, nono.

DOPPIETTA RED BULL A IMOLA, ORA E’ CACCIA APERTA A FERRARI

Dopo aver sopravanzato Mercedes nella sprint race di ieri, il bottino pieno ottenuto nella domenica di Imola porta Red Bull prepotentemente in lotta per il campionato. Max Verstappen sale al secondo posto con 59 punti, a 27 punti dal leader Leclerc. Terzo è Sergio Perez, tre lunghezze più distante rispetto al compagno di squadra. Nei costruttori è grosso il balzo avanti di Red Bull, ora a soli 11 punti da Ferrari.

Samuele Fassino