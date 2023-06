A Montréal siamo arrivati al momento delle qualifiche del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Max Verstappen ha chiuso davanti l’ultimo turno di libere, condizionato fortemente dalla pioggia. Unico a reggere il suo ritmo è stato Charles Leclerc, secondo a 3 decimi, mentre il resto del gruppo ha pagato distacchi importanti. A muro in curva 1, invece, Carlos Sainz, che ha danneggiato in maniera importante la sua SF-23. Riusciranno in Ferrari a riparare la #55 in tempo per il via del Q1? Sarà ancora Verstappen a chiudere davanti a tutti in qualifica ancora una volta o ci saranno delle sorprese? Lo scopriamo insieme in questo LIVE.

Mattia Fundarò