Dopo una breve pausa torna protagonista la F1 con il GP Canada. Cresce l’attesa per la seconda competizione in North America del 2023, una prova storicamente appassionante che si svolge in quel di Montreal.

Red Bull tenta di confermarsi al vertice con Max Verstappen, il #1 del gruppo è l’uomo da battere anche quest’oggi in un tracciato molto particolare in cui ogni errore può costare caro. Occhi puntati come sempre anche sulla Ferrari, in scena con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Charles Leclerc.

Luca Pellegrini