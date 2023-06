Max Verstappen è il pilota più veloce al termine della terza ed ultima sessione di prove libere del GP del Canada. Dopo la particolare giornata di ieri, l’ultimo turno si è disputato sul bagnato, con i piloti scesi inizialmente in pista con gomme full wet prima di passare alle intermedie ed ottenere i migliori tempi con queste ultime.

VERSTAPPEN VOLA, LECLERC CI PROVA

Distacco impressionante da parte di Max Verstappen sulla concorrenza. Il pilota olandese ha segnato un tempo di 1:23.106, più veloce di 291 millesimi rispetto a quello realizzato da Charles Leclerc. La Ferrari, dopo la buona giornata di venerdì, oggi ha dimostrato di essere competitiva sul bagnato, staccando nettamente i rivali. Vedremo se questa competitività sarà confermata anche nelle qualifiche, che dovrebbero svolgersi ancora in condizioni di pista bagnata.

Difficile invece valutare la prestazione di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo un buon inizio in cui si era portato in seconda posizione, è andato a sbattere contro le barriere in curva 1. Nessuna conseguenza per lo spagnolo, ma i meccanici dovranno svolgere un importante lavoro sulla SF-23. Per il ferrarista anche un’investigazione per impeding ai danni di Alex Albon. Non dovrebbero però arrivare penalità trattandosi di prove libere.

ASTON MARTIN E MERCEDES INDIETRO… PER ORA

Fino ad ora Ferrari è sembrata essere la squadra messa meglio oltre alla Red Bull. Buono il terzo tempo ottenuto da Fernando Alonso su Aston Martin, ma lo spagnolo ha accusato un distacco di quasi 1.4 secondi dal leader. Distacchi ancora più ampi a seguire, con Kevin Magnussen quarto a 1.6 secondi, così come Sainz. Sesto Pierre Gasly su Alpine davanti all’altra Aston Martin di Lance Stroll. Ottavo Yuki Tsunoda, davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con la prima delle Mercedes.

Ancora da decifrare il potenziale della W14 in questo GP del Canada, ma al momento la sensazione è che le prestazioni siano lontane da quelle di Barcellona. Ancora più lontano George Russell, soltanto quindicesimo. Peggio di lui Sergio Perez, totalmente anonimo in diciassettesima posizione in attesa delle qualifiche.

Vedremo se i valori visti nel corso delle FP3 saranno confermati, ma la vera prova sarà domani in gara, che a differenza delle qualifiche dovrebbe svolgersi in condizioni di asciutto.

Carlo Luciani

