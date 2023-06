Il weekend del GP Canada inizia all’insegna degli imprevisti: durante la FP1 i piloti sono infatti scesi in pista per…meno di cinque minuti. Una bandiera rossa ed un black out al sistema di telecamere a circuito chiuso hanno privato team e piloti di tempo prezioso. Solo dodici piloti hanno fatto registrare un tempo, con Valtteri Bottas che ha chiuso al comando una sessione “fantasma”

Cinque minuti e poi…

In vista della pioggia prevista durante le seconde prove libere, questa sessione sarebbe stata cruciale per la raccolta dei dati e le prove su asciutto, soprattutto per i team con aggiornamenti e in cerca di risposte come Ferrari. Cinque minuti che non hanno permesso di testare le vetture e seguire i programmi prestabiliti: alcuni piloti sono comunque riusciti a fare un giro cronometrato senza però effettuare run di prestazione. È stato Bottas a registrare il miglior tempo in 1:18.728 con gomme medie. Solo Stroll ha un distacco di meno di un secondo; tutti gli altri dieci piloti, primo su tutti Alonso, lo seguono con un ritardo di oltre 1″. I piloti Red Bull hanno segnato il quarto e quinto tempo, con Perez a precedere il compagno Verstappen, a caccia della vittoria numero 41.

L’effetto domino in questo inizio weekend canadese è scaturito dallo stop della monoposto di Gasly. La sua Alpine, infatti, ha presentato un problema legato all’albero di trasmissione che l’ha costretto a fermare la vettura generando un’inevitabile bandiera rossa. Non è questo però ad aver interrotto definitivamente le FP1: come riportato dalla FIA, nel corso della sessione, “Il ritardo sarà maggiore perché la TVCC non è sincronizzata correttamente e fino a quando il problema non sarà risolto non potremo circolare in pista. Il sistema è un’installazione locale e si sta continuando a lavorare per risolvere il problema. L’orologio continuerà a scorrere sulle FP1 e la sessione non sarà prolungata, poiché devono trascorrere 2,5 ore tra le FP1 e le FP2“.

Un problema che poi non ha trovato soluzione, costringendo squadre e piloti ad attendere la seconda sessione, che sarà anticipata di mezz’ora e che pertanto scatterà alle 22:30, per un totale di 90 minuti.

Anna Botton