Pole position per Lando Norris nelle qualifiche shootout del GP del Brasile di F1. Il pilota inglese della McLaren è riuscito nel Q3 a precedere Max Verstappen (poleman domani) di appena 61 millesimi. Settima posizione per Charles Leclerc e nona Carlos Sainz, che sono scesi in pista con gomme usate. Incidente nel Q1 tra Ocon e Alonso, con il primo che è finito pesantemente a muro in curva 3.

Norris, poleman a sorpresa

È stata una qualifica decisa dalle strategie quella della Sprint Race di Interlagos. Alcuni piloti hanno preferito optare per gomme soft usate nel Q3, per conservare quelle nuove per la gara o per la Sprint. Così, è uscito Lando Norris, per la prima volta davanti a tutti nelle qualifiche shootout, e che torna a partire primo dopo il GP di Russia 2021. L’inglese ha fermato il cronometro con un tempo di 1:10.622. Al suo fianco ci sarà Max Verstappen, battuto di appena 61 millesimi, autore di un giro abbastanza sottotono rispetto al solito. Segue in terza posizione Perez, con gomme usate, che partirà in seconda fila accanto a Russell. Quarta fila per Hamilton e per un ottimo Yuki Tsunoda che conferma i passi in avanti fatti dall’Alpha Tauri. Progressi confermati anche da Ricciardo, ottavo, in mezzo alle due Ferrari di Leclerc e Sainz. Entrambi i piloti di Maranello hanno sacrificato la qualifica per tenersi un set di gomme soft nuovo, probabilmente per la gara di domani. Chiude la top 10 Oscar Piastri sull’altra McLaren, a mezzo secondo da Norris.

Tuttavia, è da sottolineare che sia Norris che Tsunoda sono al momento sotto investigazione, per non aver rispettato il tempo prescritto nell’out lap. In passato, questa infrazione non è stata penalizzata, ma in questo weekend i commissari si sono dimostrati molto più ligi nell’applicazione di diversi aspetti del regolamento.

Gli eliminati nel Q2

Fuori dalla top 10 troviamo le due Haas di Magnussen e Hulkenberg, davanti all’Alpine di Gasly e all’Alfa Romeo di Bottas. Quindicesimo e senza tempo è Fernando Alonso, protagonista di un incidente nel Q1 con Esteban Ocon: il francese, impegnato nel giro di lancio, ha avuto una leggera incertezza in curva 3, allargando la traiettoria e prendendo in pieno lo spagnolo, impegnato nel giro di rientro. Ocon è finito a muro, danneggiando le barriere (causando anche un ritardo della sessione), mentre Alonso ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra, non prendendo parte al Q2.

Gli eliminati nel Q1

Segue in sedicesima posizione Esteban Ocon, protagonista del contatto di cui sopra. Dietro di lui, chiudono nelle ultime due file Stroll (solo diciassettesimo dopo la terza posizione di ieri), Zhou, Albon e Sargeant.

Di seguito, la classifica delle qualifiche shootout del GP del Brasile:

La Sprint Race scatterà alle 19.30.

Alfredo Cirelli