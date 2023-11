Dopo due battute a vuoto, Max Verstappen è tornato a dettare la propria legge anche in qualifica nel catino dell’Autodromo Josè Carlos Pace di Interlagos. Il Q3 brasiliano si è chiuso in condizioni climatiche tremende, ma i piloti sono riusciti a chiudere almeno un tentativo con gomma da asciutto. Dietro il dominatore di questo 2023 ha chiuso un ottimo Charles Leclerc, che ha trovato il colpo proprio allo scadere.

Max non sbaglia, Charles tiene botta

Non ha sbagliato nulla neanche oggi Verstappen, che si è preso la pole con il tempo di 1:10.727. La Red Bull dell’olandese è sembrata abbastanza nervosa, ma nel secondo settore del tracciato paulista Max ha fatto una differenza importantissima rispetto ai rivali. Solo nono Perez, che nel giro si è trovato la bandiera gialla causata da Oscar Piastri che lo ha obbligato ad alzare il piede.

Una prestazione quasi magica è stata invece quella di Charles Leclerc, che ha trovato un giro bellissimo proprio in finale di sessione, chiudendo a tre decimi da Verstappen. Seconda posizione per lui, che domenica avrà l’opportunità di provare a mettere un po’ di pressione al rivale, anche se non sarà facile. Non pulito invece il tentativo di Sainz, solo ottavo a 1.2 da Verstappen. Peccato, perché nelle precedenti frazioni di qualifica lo spagnolo era sembrato essere addirittura più performante di Leclerc.

Stroll terzo a sorpresa

La sorpresa di giornata non può che essere lui, Lance Stroll. Il canadese ha chiuso al terzo posto, precedendo di pochissimi millesimi il team mate Alonso. Un cambiamento certamente radicale per Aston Martin rispetto alle ultime uscite, e che può dare al team la spinta giusta per affrontare la gara di domenica, oltre alla giornata sprint di sabato.

Meno performanti le Mercedes di Hamilton e Russell, sempre in ritardo durante l’arco di tutta la sessione rispetto a Verstappen e non solo. Poca fortuna, invece, per Lando Norris, che nel finale non ha trovato il colpo giusto, anche a causa delle condizioni della pista, ed ha chiuso in settima piazza.

Oscar Piastri ha invece terminato la top ten, a causa di un errore alla Juncao. Appena fuori dai migliori dieci si è invece piazzato Nico Hulkenberg, davanti alle due Alpine e al team mate Magnussen.

Max di nuovo in pole dunque; attendiamo però la giornata sprint di domani per capire se potranno esserci sorprese o se ci troveremo di fronte ad un copione già visto più volte in questo 2023.

Nicola Saglia