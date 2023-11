In Brasile, sul circuito di Interlagos, andrà in scena oggi l’ultima Sprint Race del Mondiale 2023 di F1. Gara – che sarà lunga 24 giri – che vedrà partire dalla pole Lando Norris, che con la McLaren ha battuto per 61 millesimi Max Verstappen. Seconda fila per un ottimo Sergio Pérez, che ha chiuso vicino al compagno di squadra girando con gomma usata in SQ3, e per George Russell. L’inglese della Mercedes, che per domani è stato penalizzato di 2 posizioni in griglia, scatta davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Sesto Tsunoda, le Ferrari sono settima e nona con Leclerc e Sainz. Anche per il monegasco, gomma usata nell’unico tentativo svolto in SQ3. In difficoltà le Aston Martin dopo la seconda fila conquistata ieri, per il GP di domani. Stroll out in SQ1, Alonso invece protagonista di un contatto con Ocon. Scopriamo insieme come andrà, dal Brasile, l’ultima Sprint del 2023 della F1 in questo LIVE.

Mattia Fundarò