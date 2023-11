La particolare sessione di qualifiche del week-end del GP del Brasile ha visto per la terza volta consecutiva Charles Leclerc cogliere la prima fila sulla griglia di partenza. Dopo le pole position conquistate ad Austin e Città del Messico il ferrarista è riuscito a piazzare la sua SF-23 in seconda posizione a San Paolo, alle spalle del campione del mondo Max Verstappen. Una prestazione brillante che ha premiato la strategia di andare in pista prima che il Q3 fosse interrotto causa maltempo. Ma che gara aspettarci domenica?

SECONDO TEMPO INASPETTATO

Iniziate con un ritardo di 15 minuti, le qualifiche del GP del Brasile sono terminate anticipatamente a causa della pioggia che si è abbattuta durante il Q3. I 10 piloti qualificati hanno avuto quindi un solo tentativo prima della bandiera rossa che ha messo fine al turno. Ad avere la meglio sono stati i piloti scesi in pista per primi, tra cui proprio Leclerc.

Nonostante la pioggia sia arrivata poco più tardi, i piloti hanno accusato problemi di grip, dettati principalmente dal vento. Sia Verstappen che Leclerc hanno infatti dichiarato di non essere soddisfatti del proprio giro cronometrato nel Q3, con il monegasco che si è addirittura sorpreso di ritrovarsi in seconda piazza.

Ai microfoni di Sky Sport F1 il pilota Ferrari ha detto di non aver mai corso in condizioni del genere, con la tempesta che si è abbattuta improvvisamente sulla pista. La sensazione descritta da Leclerc è che il vento andasse in tutte le direzioni, limitando il grip al punto di avere la sensazione di correre su asfalto già bagnato.

Giornata invece più difficile per Carlos Sainz, che in Q1 e Q2 era apparso più in forma del suo compagno di squadra. Lo spagnolo non è andato oltre l’ottavo posto in griglia, con un tempo più lento di quasi un secondo rispetto a quello registrato da Leclerc. Il vincitore del GP di Singapore ha pagato un’uscita dai box ritardata nel Q3 che gli ha fatto completare il giro veloce con condizioni della pista ancora più critiche, commettendo una serie di errori.

CHE GARA ASPETTARSI?

Con l’occasione di partire in prima fila Leclerc proverà sicuramente a partire meglio di Verstappen per infastidirlo almeno nelle fasi iniziali della corsa. Ovviamente il favore del pronostico è dalla parte del pilota Red Bull, che dal canto suo proverà sicuramente ad allungare fin dall’inizio.

Per il resto è difficile fare previsioni con una sola sessione di prove libere disputata che peraltro non ha dato molte indicazioni nemmeno sul passo gara. Apparentemente Mercedes e McLaren sono apparse competitive, anche più della Ferrari, ma le qualifiche per loro non sono state dolci. Le frecce nere scatteranno soltanto dalla terza fila, mentre Lando Norris partirà dalla settima casella poco più dietro.

Una beffa soprattutto per quest’ultimo, autore del miglior tempo nel Q2 e serio candidato alla pole position nella gara di domenica, che invece è finita ancora una volta nelle mani di Max Verstappen. Vedremo chi trionferà domenica, ma nel frattempo c’è ancora la giornata Sprint di domani, che potrà riservare altre sorprese.

Carlo Luciani