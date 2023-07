Contestualmente al fine settimana di F1 in Belgio, Alpine ha annunciato la separazione dal Team Principal Otmar Szafnauer dal direttore sportivo Alan Permane, entrambi di comune accordo dopo il Gran Premio del Belgio 2023, mentre Williams ha annunciato l’ingresso di Pat Fry in organico come Chief Technical Officer.

Szafnauer continuerà con il normale svolgimento dei suoi compiti a Spa-Francorchamps, prima di lasciare la scuderia prima della pausa estiva di agosto. Alpine ha dichiarato che “vorrebbe ringraziare Otmar per il suo duro lavoro negli ultimi 18 mesi e per aver guidato la squadra a raggiungere il quarto posto nel Campionato Costruttori 2022”.

Alpine ha confermato la separazione dal direttore sportivo Alan Permane, sempre di “accordo reciproco”. Anche Permane continuerà nello svolgimento del suo ruolo questo fine settimana in Belgio, per chiudere la collaborazione prima della pausa estiva. La scuderia ha dichiarato che “dopo trentaquattro anni illustri a Enstone, il team ringrazia Alan e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri”.

Sempre Alpine ha annunciato l’uscita di Pat Fry. Successivamente la Williams ha annunciato l’ingresso di Fry come Chief Technical Officer. Possiamo dire che questo colpo di mercato costituisca la prima mossa della gestione di James Vowles, considerando che Fry ha un lungo passato nel Circus con McLaren, Ferrari e Manor. Il team britannico ricordiamo non ha un CTO da quando Paddy Lowe ha lasciato l’attività nel 2019.

Fry ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte della Williams Racing come Chief Technical Officer. Il team ha una ricca eredità in Formula 1 e sono entusiasta di contribuire al suo futuro successo. Credo nel potenziale del team e, insieme, cercheremo di raggiungere l’eccellenza in pista e fuori”.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | GP BELGIO, FP1: SAINZ DAVANTI SUL BAGNATO