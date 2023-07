La Ferrari ha annunciato con un comunicato di pochi minuti fa che Laurent Mekies lascerà il ruolo di Racing Director a partire dal Gran Premio del Belgio. Al posto del francese troveremo al muretto Diego Ioverno, già ingegnere capo operazioni vettura della squadra di Maranello.

Il comunicato della Ferrari

Mekies era entrato in Ferrari all’inizio del 2019, dopo una lunga esperienza in Minardi, poi Toro Rosso, e dopodiché in FIA. Dal prossimo anno il francese tornerà proprio a Faenza, come Team Principal dell’Alpha Tauri (anche se la scuderia dovrebbe cambiare nome). Nel suo periodo in Ferrari ha raccolto sette vittorie.

Il comunicato recita: “Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni”.

Il posto di Mekies verrà preso, come già prospettato da più voci, da Diego Ioverno. Proveniente da Bagnolo in Piano e in Ferrari dal 2000, Ioverno è il capo operazioni vettura della Ferrari. Ha quindi finora avuto responsabilità anche per quanto riguarda la squadra dei pit stop. L’italiano siederà al muretto già a partire dal GP di Spa-Francorchamps, come si evince dal resto del comunicato.

A tal proposito leggiamo: “A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist”.

Alfredo Cirelli