In Belgio si corre oggi la terza Sprint Race del 2023 dopo quelle di Baku (vinta da Sergio Pérez) e di Spielberg (vinta da Max Verstappen). A Spa-Francorchamps weekend sinora condizionato dalla pioggia che si è fatta vedere anche nel corso della Sprint Shootout, svolta su condizioni miste. Ciò – come ieri – non ha però impedito a Max Verstappen di conquistare la pole position per 11 millesimi su uno straordinario Oscar Piastri. L’australiano della McLaren, esattamente come ieri, fa affidamento su un secondo settore eccezionale come arma principale. In seconda fila le due Ferrari di Sainz e Leclerc, con il monegasco che ha da recriminare per un errore in curva 9 che potrebbe essergli costato qualcosa si più. Hamilton partirà settimo, Alonso addirittura quindicesimo. L’asturiano paga caro l’errore del compagno di squadra Lance Stroll e chiudendo senza tempo è costretto a dover rimontare dal fondo. Riusciranno i due a rimontare nei 15 giri che avranno a disposizione? Vedremo una gara asciutta o bagnata? Scopriamolo insieme con tutti gli aggiornamenti.

Mattia Fundarò