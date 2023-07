Un clima piovoso ha accolto il Circus della Formula 1 a Spa Francorchamps, dove si appresta ad andare in scena il dodicesimo appuntamento del Mondiale. Oltre alla novità legata alla Sprint Race (per la prima volta in scena sul circuito belga) a tenere banco nella consueta conferenza stampa dei piloti è stato anche il bilancio legato alla prima parte della stagione, alla vigilia del fine settimana che andrà a precedere la pausa estiva.

MAGNUSSEN PRUDENTE SUL FUTURO CON HAAS

Kevin Magnussen: “Nel complesso le nostre prestazioni sono calate rispetto agli avversari principali. Per quanto riguarda le differenze che riscontriamo tra la prestazione in qualifica e quella in gara c’è stato un miglioramento, ma alcune delle vetture contro cui lottavamo ad inizio anno sono diventate molto più veloci. Stiamo comunque lavorando tantissimo e credo ci siano ancora dei motivi per poter essere ottimisti in vista della seconda parte dell’anno. Il mio futuro? Vedremo come si svilupperanno le cose, non so bene come stiano andando le cose ma credo che il team sia abbastanza soddisfatto. Sono consapevole però che nulla debba essere dato per scontato, per cui prendo le cose un giorno alla volta”.

Lewis Hamilton: “Credo che possiamo essere ottimisti in vista di questo week-end, è stato fantastico poter ottenere la pole in Ungheria e questo dimostra che abbiamo un grande potenziale. Credo che anche il passo gara fosse buono, abbiamo capito il problema avuto in partenza e lavoreremo su quello. Presentiamo anche degli aggiornamenti qui a Spa e credo che le prospettive siano interessanti. Il mio feeling con la macchina? Stiamo lavorando al massimo per poter migliorare il bilanciamento, analizzando il nostro livello e cercando di capire in quale direzione si siano mossi i nostri avversari che hanno fatto dei grossi passi in avanti, come la McLaren”.

Credo – ha proseguito Hamilton – che il bilancio di questa prima metà di stagione sia discreto, abbiamo fatto dei buoni progressi ma speriamo di farne molti di più da qui alla fine dell’anno. Di certo, ci aspettavamo di essere in una posizione migliore rispetto a quella dello scorso anno e ciò non è successo: abbiamo dovuto affrontare una partenza in salita, ma sono orgoglioso del team perché adesso ci troviamo in seconda posizione. Non sono ancora convinto di poter competere con la Red Bull in termini di passo gara, però…mai dire mai”.

PEREZ: “I CONTI A FINE STAGIONE”

Sergio Perez: “Sono soddisfatto dei progressi fatti in Ungheria nelle qualifiche, anche se siamo rimasti sorpresi dal fatto che nonostante il passaggio alle Soft la differenza fosse molto ridotta. In ogni caso, da parte mia credo di aver avuto 4-5 weekend in cui non sono riuscito a cogliere il massimo risultato, ma avevo iniziato la stagione molto forte e voglio recuperare la mia migliore forma nel corso della seconda parte della stagione. Da Barcellona in poi ho trovato un bilanciamento un po’ diverso rispetto a quello che avrei voluto, ma progressivamente siamo riusciti a sistemare le cose anche se le qualifiche ultimamente non sono andate come avrei voluto. Le cose però funzionano così nel corso della stagione e sarà importante fare i conti ad Abu Dhabi”.

Valtteri Bottas: “E’ stata una sorpresa positiva il fatto di aver colto un risultato così importante a Budapest in qualifica, grazie anche al pacchetto introdotto a Silverstone ed alle caratteristiche della pista. Purtroppo in gara il passo non è stato all’altezza e siamo stati anche sfortunati, per cui il fatto di non aver raccolto punti ha rappresentato sicuramente una delusione. Qui non ci attendiamo di essere competitivi come a Silverstone, fino a questo punto della stagione non abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo posti alla vigilia, ma dobbiamo continuare ad essere motivati perché anche con dei piccoli miglioramenti si possono fare dei passi avanti importanti”.

Esteban Ocon: “Le gomme senza termocoperte? Aumenterebbero le difficoltà e non credo sia la cosa giusta da fare con le tecnologie di cui disponiamo al momento. Confidiamo sul fatto che la Pirelli possa fare un bel lavoro, ma occorre anche considerare che una gomma fredda finisca per degradarsi molto più rapidamente e questo può rappresentare un problema”.

Alexander Albon: “Penso che avremo delle buone possibilità qui a Spa, nelle ultime gare ci siamo trovati a nostro agio grazie anche agli ultimi aggiornamenti e su una pista come Budapest sulla quale teoricamente avremmo dovuto faticare siamo arrivati undicesimi. Credo che come team stiamo facendo un gran lavoro, in termini di guida ho fiducia nella vettura e mi sto godendo questi momenti. La prima parte della stagione è stata positiva per noi, soprattutto per i progressi fatti dal Bahrain in avanti: trovarci in questa posizione di classifica è davvero grandioso”.

NORRIS PUNTA A CONFERMARSI SUL PODIO

Lando Norris: “Punto a confermarmi sul podio anche qui a Spa, con la pioggia andiamo sempre piuttosto bene e sarà una bella sfida per valutare anche su questa pista i progressi fatti dalla vettura. Siamo costantemente in lotta per le prime posizioni ma parlare di 1″ al giro di guadagno è esagerato, magari dipende anche dal fatto che team come Ferrari e Aston Martin non siano cresciuti nella stessa misura. La vettura non dà sensazioni molto diverse in termini di bilanciamento, ma è semplicemente più veloce. Io continuerò…a lamentarmi, ma è evidente che sia stata una svolta davvero incredibile, specie se si considera che è arrivata a metà stagione. Il trofeo rotto in Ungheria? Sono davvero dispiaciuto e mi scuso per quanto accaduto, cercherò di essere più attento”

Yuki Tsunoda: “Il mio nuovo compagno di squadra? Sto già imparando tante cose da lui. Direi che i feedback che abbiamo fornito siano stati molto simili, chiaramente abbiamo fatto solo una gara e dobbiamo continuare a crescere. Sono curioso di vedere i progressi fatti con la nuova ala anteriore, mentre sulla posteriore abbiamo già riscontrato un bel passo in avanti. Nel pacchetto complessivo però credo ci manchi ancora qualcosa per raggiungere le prestazioni che vorremmo. Dal punto di vista personale sono abbastanza contento, anche se nelle ultime tre gare ho pasticciato un po’: ho commesso qualche errore soprattutto per la voglia di superare il taglio del Q1, ma sono comunque contento dei miei progressi e credo che grazie all’aiuto di Daniel potrò migliorare ulteriormente”.

Lance Stroll: “La prestazione della vettura al momento non è quella che vorremmo. Abbiamo iniziato la stagione essendo la seconda vettura più veloce, ma nelle ultime gare abbiamo faticato. Credo sia una questione di tanti piccoli dettagli e trovare più carico aerodinamico: abbiamo alcune idee e non vediamo l’ora che inizi la seconda parte della stagione. Qui in Belgio sarà un weekend impegnativo per tutti, soprattutto con delle condizioni meteo variabili e non vedo l’ora di affrontare questa sfida”.

LECLERC ED IL RICORDO DELLA PRIMA VITTORIA

Charles Leclerc: “E’ sempre speciale tornare sulla pista in cui ho vinto la mia prima gara, anche se i ricordi di quel weekend sono offuscati dal dolore per la scomparsa di Anthoine Hubert avvenuta il giorno prima. Ma è una pista davvero speciale che piace ad ogni pilota: il meteo potrà regalare ulteriore emozioni e speriamo di poter essere competitivi in queste condizioni. Personalmente fatico abbastanza nelle situazioni di pista umida, ma abbiamo lavorato molto per migliorare anche sotto questo aspetto. Le nostre prestazioni? C’è da dire che tutti i team sono molto vicini, per cui le piccole differenze possono avere un grande impatto sui risultati: dobbiamo concentrarci su ogni piccolo dettaglio, perchè può fare la differenza soprattutto in qualifica. Siamo consapevoli del fatto di non essere abbastanza veloci ma stiamo lavorando al massimo per tornare al livello che vorremmo il più rapidamente possibile”.

Marco Privitera