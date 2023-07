A Spa-Francorchamps si corre oggi il Gran Premio del Belgio, 12° appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Nella Sprint Race di ieri svolta sul bagnato, è arrivata la seconda vittoria in Sprint del 2023 di Max Verstappen, accompagnato sul podio da Oscar Piastri e da Pierre Gasly. L’olandese ha comodamente vinto la gara con oltre 6″ di vantaggio su Piastri, sinora forse il pilota del weekend visto il rendimento degli scorsi due giorni. Oggi, dalla pole, ci sarà Charles Leclerc, alla 20^ pole in carriera. Il monegasco è affiancato da Checo Pérez, ritirato ieri per danni causati da un contatto con Lewis Hamilton, con l’inglese che parte terzo. Top-5 chiusa da Sainz e Piastri, con Verstappen sesto per una penalità di 5 posizioni subita a causa della sostituzione del cambio. Tanti i temi da seguire in questo appuntamento: in primis il meteo, con la pioggia che ha caratterizzato i due giorni precedenti. E poi cercheremo di scoprire se Leclerc riuscirà a reggere al comando e se Piastri e Verstappen riusciranno a rimontare. Verstappen (e Red Bull) che cercheranno inoltre di allungare la striscia di successi consecutivi, rispettivamente ora a 7 e 12 vittorie di fila. Scopriamo insieme con tutti gli aggiornamenti dal Belgio come andrà la gara di oggi.

Mattia Fundarò