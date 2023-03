Chi conquisterà il miglior tempo nelle qualifiche del il GP del Bahrain 2023? Appuntamento da non perdere dalle 16.00 (orario italiano) per una sessione che si prospetta molto interessante, la prima battaglia contro il cronometro dell’anno per quanto riguarda la F1.

Charles Leclerc firmò la pole-position lo scorso anno, il monegasco di Ferrari tenterà di confermarsi sotto i riflettori dell’impianto di Manama. Attenzione in ogni caso alle Red Bull, favorite della vigilia con l’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez.

Luca Pellegrini