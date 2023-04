Inizia da Baku con l’edizione 2023 del GP d’Azerbaijan. Dopo la Sprint Race di ieri tutto è pronto per una nuova giornata d’azione, la battaglia è assicurata in un tracciato in cui storicamente non sono mai mancati i colpi di scena.

L’olandese Max Verstappen e la Red Bull partono da favoriti, il #1 del gruppo è pronto per confermarsi al vertice in un tracciato che non ha eguali nel calendario della F1. Ricordiamo in merito il lunghissimo rettifilo principale o la tortuosa zona che si articola intorno al ‘castello’.

Luca Pellegrini