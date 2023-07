Al Red Bull Ring è tempo di Sprint Race: il Gran Premio d’Austria di F1 è il teatro del secondo dei sei appuntamenti sprint previsti nel Mondiale 2023. La Sprint Shootout di questa mattina ha consegnato l’ennesima pole position a Max Verstappen, primo con quasi mezzo secondo di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Pérez. Seconda fila inedita con Norris e Hulkenberg, mentre le Ferrari partiranno in quinta posizione con Sainz e in nona con Leclerc. Il monegasco è stato infatti retrocesso di 3 posizioni per impeding su Oscar Piastri. Riusciranno le Rosse a rimontare e ad avvicinarsi al podio? Sarà un assolo Red Bull con Verstappen pronto a festeggiare davanti alla Orange Army? Lo scopriamo insieme con tutti gli aggiornamenti LIVE dall’Austria.

Mattia Fundarò