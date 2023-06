E’ un venerdì da qualifica a tenere banco nel decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, con il circuito del Red Bull Ring pronto per la caccia alla pole position del GP Austria in programma domenica. Dopo una sessione di libere che ha visto Max Verstappen svettare davanti alle due Ferrari, l’attesa è alta per una sfida che si preannuncia sul filo dei centesimi: seguite con noi la cronaca minuto per minuto!





Marco Privitera