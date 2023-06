Il venerdì di qualifiche del GP d’Austria di F1 a Spielberg vede una Ferrari in buona forma: complici alcune novità tecniche portate sul tracciato di Spielberg, Leclerc e Sainz danno filo da torcere a Verstappen, chiudendo la sessione al secondo e terzo posto per la griglia della gara di domenica.

Le prestazioni

Il cielo nuvoloso accompagna la sessione di qualifica. Complice il meteo in Ferrari decidono di montare nel Q1 e nel Q2 prima un set di gomme morbide usate e poi uno nuovo per dare la caccia al tempo. La progressione dei tempi risulta piuttosto evidente: nel Q1 Sainz passa con il tempo di 1’05”339 e Leclerc con 1’05”577, nel Q2 Carlos gira in 1’04”975 e Charles in 1’05”087. Lo spagnolo pare avere qualcosa in più da spendere rispetto al monegasco, ma nel Q3 Leclerc stacca il tempo di 1’04”439 (a solo quarantotto millesimi da Max Verstappen), Sainz chiude in 1’04”581. Fantastico colpo di reni del pilota monegasco, che migliora notevolmente le prestazioni “secche” delle altre frazioni. Charles da il tutto per tutto nel giro decisivo, chissà se potrà dire la sua in questa maniera anche in funzione del passo gara. Bisogna dire, tuttavia, che Sainz ha usato nella seconda frazione un set di gomme rosse in più.

L’analisi

Le tre fasi della qualifica hanno visto una lotta serrata. La limitata lunghezza del tracciato ha dato il suo contributo, ma i limiti della pista nelle ultime due curve hanno fatto la differenza. Considerando la pioggia di infrazioni registrate Charles ha dimostrato una certa precisione, mentre Carlos ha dovuto usare un set di gomme in più per validare il suo passaggio in Q3, visti i dubbi pendenti sul suo secondo giro.

L’impiego delle gomme soft ha seguito uno schema piuttosto lineare, per quanto in Q3 Sainz, in compagnia di altri cinque piloti, abbia impiegato il set teoricamente dedicato alla Sprint Shootout. Oggettivamente il tracciato austriaco non offre spunti per commentare le novità tecniche introdotte dalla Rossa (più che altro si parla di una nuova specifica di fondo). Le condizioni meteo non aiutano nell’analisi. Il giro secco sembra dare un buon riscontro in termini di prestazione e la giornata di domani fornirà ulteriori indicazioni a riguardo.

Le dichiarazioni

Charles Leclerc: “Ho avuto una qualifica senza problemi e sono contento di essere tornato in prima fila. Nelle ultime tre gare le sensazioni in macchina sono migliorate. (…) Non ci aspettavamo di poter arrivare così vicino alla Red Bull per cui direi che anche oggi abbiamo fatto un passo avanti importante. Per questo voglio ringraziare tutte i ragazzi impegnati a Maranello per il grande lavoro che hanno fatto in queste settimane. Ora dobbiamo confermarci anche nelle gare, sia di domani che di domenica.”

Carlos Sainz: “Nel complesso è stata una giornata positiva per me e il team visto che domenica per il GP partiremo secondo e terzo. La vettura è stata buona per tutto il giorno e sono stato veloce fin dall’inizio, che è sempre un buon segno. Non abbiamo molte indicazioni sul nostro passo gara rispetto ai rivali, ma guardiamo con fiducia alle gare di domani e sabato. Nonostante il buon risultato, credo che dobbiamo lavorare insieme alla FIA per trovare un sistema migliore che permetta di decidere più velocemente e in maniera più efficiente sulle infrazioni riguardanti i limiti della pista.”

Frédéric Vasseur: “Devo fare i complimenti sia a Charles che a Carlos perché non hanno commesso errori rimanendo sempre dentro i limiti della pista e sono stati competitivi dall’inizio alla fine. (…) Domani ci attende una giornata particolare, con qualifiche e una gara Sprint che ci permetterà di lavorare anche in funzione del Gran Premio di domenica. Dobbiamo rimanere concentrati, il weekend è ancora lungo ma lo abbiamo iniziato nel modo giusto.”

Luca Colombo