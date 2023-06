L’appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Austria si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, in un week-end che vedrà lo svolgimento della seconda Sprint Race stagionale. Tra gli argomenti maggiormente discussi quello relativo agli aggiornamenti portati da diversi team sul tracciato del Red Bull Ring, con un occhio particolare alla Ferrari, reduce da una prestazione incoraggiante a Montreal e fresca di novità aerodinamiche testate nel Filming Day svoltosi in settimana a Fiorano.

SAINZ: “IL TEAM SI STA IMPEGNANDO AL MASSIMO”

Carlos Sainz (Ferrari): “Il Canada ha rappresentato una bella iniezione di fiducia per tutto il team. Dopo aver avuto diverse gare difficili, finalmente abbiamo avuto una percezione positiva durante la gara mettendo in mostra un buon passo. Il fatto che fosse un circuito a basso degrado ci ha aiutato, ma ciò dimostra che quando si ha una buona macchina è possibile gestire meglio le gomme e fare funzionare le strategie. Il nostro obiettivo d’ora in avanti sarà quello di concentrarci sul miglioramento del passo gara cercando di avere più spesso il livello di competitività mostrato a Montreal, piuttosto che quello di Barcellona: in questo modo potremo guadagnare ulteriori posizioni e divertirci di più.

Il test Pirelli svolto a Montmelò? Non ci ha aiutato – ha sottolineato Sainz – in quella occasione abbiamo solo testato le nuove gomme senza le termocoperte, ma non è stato possibile provare qualcosa in vista del week-end di gara. Ci aspettiamo un altro passo nella giusta direzione con gli aggiornamenti che portiamo qui in Austria: il team si sta impegnando davvero al massimo e anche a Maranello c’è stato un lavoro enorme per portarli subito in pista. Difficile dire quanto potranno farci guadagnare, avremo le idee più chiare dopo le prime sessioni”.

Pierre Gasly (Alpine): “I nuovi investimenti nel team sono positivi, a conferma che esiste la volontà di espandersi nel mondo della Formula 1 da parte di Renault e del gruppo Alpine. Sono arrivate persone di grande esperienza maturata anche in altri sport, dunque sarà molto utile poterli avere con noi. Sono un fan di Ryan Reynolds, non vedo l’ora di poterlo conoscere personalmente. In Canada ho avuto difficoltà in qualifica con Carlos (Sainz, ndr), dunque cercherò di stare lontano da lui…ma è normale che soprattutto in piste molto brevi si possano verificare episodi del genere, dovremo tutti cercare di gestire al meglio queste situazioni. Se riuscirò ad avere un giro pulito, cercherò di lottare almeno per le prime quattro file: avremo una gara sprint con un format diverso, per cui sarà interessante vedere cosa succederà”.

ALONSO: “IMPORTANTE ANDARE A PUNTI CON ENTRAMBE LE VETTURE”

Fernando Alonso (Aston Martin): “In termini di prestazioni è complicato dire adesso quanto saremo competitivi, anche con i nuovi aggiornamenti portati in Canada. Anche qui avremo un week-end molto serrato, dunque spero di sfruttare al meglio la sessione di libere. Difficile dire se ci stiamo avvicinando o meno alla Red Bull, credo che dipenda molto dalle piste. Rispetto a Mercedes e Ferrari ce la stiamo giocando: per noi è importante andare a punti con entrambe le vetture e tenere il loro passo, di certo non ci saremmo aspettati di essere così in alto ad inizio stagione”.

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): “Ho trascorso qualche giorno alla Fashion Week a Parigi ed è stato molto piacevole, mia madre è stata una designer e penso di aver ereditato da lei questa passione per la moda…adesso è il momento di tornare a concentrarci sulla pista, sperando di poter riprendere da quanto di buono messo in mostra in Spagna, visto che quello del Canada è stato un week-end da dimenticare. Abbiamo comunque fatto un bel passo avanti con il pacchetto introdotto a Monaco, che ci ha consentito di fare un bello step soprattutto sulle piste veloci. E’ positivo vedere che siamo costantemente in grado di lottare per la zona punti, speriamo di poterlo fare anche qui”.

Logan Sargeant (Williams): “Il Red Bull Ring è stato un circuito favorevole per me in passato, vogliamo riscattarci dopo un paio di gare negative e mi aspetto che i nuovi aggiornamenti possano portarci dei vantaggi. La vettura ha maggiore carico ed è più facilmente gestibile, sulla carta questo potrebbe rivelarsi uno dei circuiti più favorevoli per noi. Sono contento che ci sia la Sprint, a Baku mi ero divertito e credo dia maggiori opportunità di mettersi in evidenza”.

George Russell (Mercedes): “E’ stato positivo vedere che anche in Canada avevamo un buon passo, il che conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Qui in Austria ci aspettiamo di proseguire il nostro sviluppo ed avvicinarci alla Red Bull: loro hanno ancora un margine ampio, ma speriamo che non sia troppo tardi per invertire la tendenza. In questa pista abbiamo una bella combinazione di curve, il meteo potrebbe presentare qualche incognita e non vedo l’ora di affrontare il format con la gara Sprint“.

Nico Hulkenberg (Haas): “Peccato non aver sfruttato l’ottima prestazione in qualifica in Canada: siamo stati penalizzati dalla Safety car ma soprattutto da un passo non all’altezza in gara. Abbiamo dei problemi di degrado delle gomme che ci fanno soffrire, ma è difficile prevedere se vi possa essere una svolta o meno qui in Austria. Dobbiamo capire quanto riusciremo a migliorare, ma non sarà di certo facile”.

Nyck De Vries (Alpha Tauri): “Personalmente non ho fatto un buon lavoro in Canada e come team abbiamo sofferto un po’. Nel centro griglia i valori sono molto vicini, per cui basta davvero poco per ritrovarsi a ridosso dei primi oppure in coda al gruppo. Sono sicuro che riusciremo a tornare ai livelli mostrati in precedenza, speriamo di poter ottimizzare il pacchetto a nostra disposizione e volgere a nostro favore anche le incognite le gare al meteo. E’ la gara di casa per Red Bull, ma ci saranno di sicuro tanti tifosi olandesi che spero mi possano dare un bel supporto”.

VERSTAPPEN: “UN MESSAGGIO AI TIFOSI? NON BEVETE TROPPO!”

Max Verstappen (Red Bull): “La gara sui mega truck? E’ stato piuttosto…doloroso, perchè mi aspettavo che le sospensioni potessero assorbire meglio gli urti, ma al tempo stesso molto divertente! Sarà il primo Gran Premio d’Austria senza Dietrich Mateschitz: noi corriamo anche per renderlo fiero e onorarne la memoria. Sarà un week-end piuttosto frenetico, scopriremo solo Domenica se il nostro gap potrà ampliarsi rispetto a Montreal. Un messaggio ai tifosi olandesi? Non ubriacatevi troppo e…godetevi lo spettacolo in pista!”.

Oscar Piastri (McLaren): “E’ bello tornare su una pista per me già conosciuta, spero di poter concretizzare questo piccolo vantaggio. L’umore del team è sicuramente positivo, anche grazie agli update che avremo sulla nostra vettura: i tecnici hanno lavorato alla grande in sede per anticiparne l’introduzione di una settimana rispetto a Silverstone”.

Marco Privitera