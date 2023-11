Yuki Tsunoda chiude il 2023 portando a casa il “trofeo” del driver of the day: nel GP di Abu Dhabi il pilota giapponese conclude all’ottavo posto, dopo aver condotto la gara (seppure per un tempo fugace) per la prima volta in F1.

Il giapponese ha saputo sfruttare molto bene l’AlphaTauri che, per l’ultimo appuntamento stagionale, aveva apportato un giro finale di aggiornamenti tecnici. Tsunoda nel 2023 ha contribuito in maniera importante per la scuderia faentina, accumulando diciassette punti soprattutto nella seconda parte di campionato. Il risultato odierno testimonia una buona crescita per Yuki.

Come sottolineato da Jonathan Eddolls (capo ingegnere di pista) la scuderia puntava a superare la Williams nel Costruttori, chiudendo un gap di otto punti. In AlphaTauri serviva una combinazione realistica di risultati per realizzare la scalata e l’obiettivo rappresentava “una grossa richiesta, data la posizione di partenza di Yuki, perché aveva tre macchine veloci che partivano dietro di lui: sapevamo che sarebbe stato difficile ottenere il risultato solo in termini di ritmo, quindi abbiamo cercato di ottenerlo con la strategia”.

Constatato il consumo limitato delle gomme nella prima fase di gara, la scuderia ha optato per una strategia su una sosta per il giapponese. L’azzardo non ha pagato come sperato, soprattutto in ottica campionato. Il gap con la Williams ha subito comunque una riduzione a tre punti. In tutto questo ragionamento dobbiamo notare lq prestazione in pista del giapponese, che pare aver capitalizzato quanto imparato nelle tre stagioni spese in F1 fino ad oggi.

Subito dopo la gara Yuki ha dichiarato: “Grazie a tutti per avermi votato Pilota del Giorno. È stata una gara dura. Ad un certo punto ho pensato che avremmo potuto finire tra i primi sei. Non ha funzionato, ma non rimpiangiamo di essere rimasti fuori e di aver provato la strategia a una sosta. Ho dato il massimo e sono felice con me stesso”.

Sull’andamento del campionato ha aggiunto: “Nel complesso è stata una stagione piacevole. All’inizio abbiamo faticato con le prestazioni della vettura, ma siamo riusciti a migliorarle durante tutta la stagione. Anche se non abbiamo ottenuto il settimo posto nel Campionato Costruttori, siamo migliorati dal decimo all’ottavo posto nella parte finale della stagione, tutto grazie al team di Bicester e Faenza. Allo stesso tempo, ho commesso un paio di errori che ci sono costati caro, soprattutto in Messico. Complimenti a Williams. Se lo meritano e mi è piaciuta la battaglia che abbiamo avuto”.

Tsunoda ringrazia anche Tost, all’ultima gara con la scuderia faentina: “Grazie a Franz. Mi sono goduto gli ultimi tre anni e mi mancherà sicuramente. Senza i suoi consigli su come migliorare, non avrei potuto progredire così tanto nella mia carriera in F1. Lo apprezzo e so che ci terremo in contatto”.

Luca Colombo

