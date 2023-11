McLaren ritrova la sua competitività nell’ultimo appuntamento del Mondiale F1 ad Abu Dhabi, ma nessuno dei due piloti riesce a sfruttarla pienamente in qualifica. A causa di errori e sbavature, infatti, Piastri termina in terza posizione mentre Norris non va oltre la quinta piazza.

McLaren troppi errori da parte dei piloti

La McLaren ritorna ad essere competitiva sul circuito di Abu Dhabi dopo la brutta performance mostrata a Las Vegas. Su questo tracciato la Scuderia di Woking ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico, che gli ha permesso di migliorare i vari flussi d’aria ed il carico aerodinamico. La ritrovata competitività però non è stata ampiamente sfruttata dai due piloti della McLaren, che a causa di diversi errori hanno compromesso la loro posizione finale in griglia.

Durante la fase finale della qualifica Piastri non ha saputo sfruttare al meglio la sua McLaren, compiendo diversi errori e sbavature durante il suo giro secco. L’australiano ha terminato la sua qualifica con un distacco da Verstappen di 0.337, conquistando alla fine il terzo posto in griglia di partenza.

Lo stesso discorso vale per l’altro pilota della McLaren Lando Norris, che ha molto da recriminare per come è andata la sua qualifica. Durante il giro decisivo l’inglese ha commesso un errore che gli è costato quattro decimi al suo tempo finale. Dal secondo posto che poteva conquistare con il riferimento che stava ottenendo, Norris è scivolato in quinta posizione.

Le dichiarazioni dei piloti

“E’ stata una sessione difficile e la situazione è estremamente serrata questo fine settimana. Il ritmo c’è ed io ho commesso un errore all’ultimo giro”, ha dichiarato Piastri. Sulla sua performance, l’australiano della McLaren ha commentato: “Sarebbe bastata un’ultima curva per arrivare in prima fila. Nel complesso sono soddisfatto della giornata di oggi, la macchina è molto veloce questo fine settimana. È comunque una bella svolta da Las Vegas per la squadra e sono felice di essere tornato tra i primi tre.”

Lando Norris ha invece dichiarato: “Alla fine per me è stata una qualifica deludente. Non so se sarei dovuto essere primo, ma sento sicuramente che avrei dovuto prendermi almeno la seconda posizione. Il ritmo è stato molto buono per tutto il fine settimana, il che è positivo, quindi è frustrante chiudere quinto, ma cercherò di guadagnare posizioni nella gara di domani per ottenere buoni punti per la squadra”.

Chiara Zaffarano