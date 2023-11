Con la conferenza stampa piloti si apre l’ultimo atto della stagione 2023, il Gran Premio di Abu Dhabi. Se i titoli mondiali sono stati assegnati con largo anticipo, resta aperta la lotta per la seconda posizione costruttori, con Mercedes e Ferrari divise da soli quattro punti.

RUSSELL GUARDA GIA’ AL 2024

“Per il 2024 dovremo colmare il gap con la macchina più dominante della storia”, ha dichiarato George Russell in apertura della conferenza stampa, mantenendo comunque alta l’attenzione sul decisivo Gran Premio conclusivo di Abu Dhabi. “Dobbiamo mantenere alto l’umore per in questa lotta con Ferrari per il secondo posto costruttori. Loro sono stati molto veloci a Las Vegas e lo scorso anno lo sono stati anche qui. Già sappiamo che saranno molto forti in qualifica ma ci aspettiamo che lo scenario possa cambiare in gara.”

“In questa stagione non è filato tutto liscio, abbiamo mancato tante occasioni. Dobbiamo solo cercare di essere più veloci e sperare che la fortuna sia dalla nostra parte. Las Vegas? È stata meglio di ciò che ci saremmo potuti aspettare, ma sarebbe stato più opportuno fare correre qualche categoria prima di noi (della Formula 1 ndr.). Lo spettacolo è stato comunque grandioso”.

IL ROOKIE PIASTRI AI PRIMI BILANCI

Primi bilanci per Oscar Piastri, che va verso la conclusione della sua stagione da rookie in Formula 1. “Ho imparato molto in questo mio primo anno”, ammette l’australiano. “Anche se non ci si può rilassare un momento a meno di rischiare la perdita di tante posizioni. Questa è una delle lezioni che ho imparato. È stato l’anno più impegnativo della mia vita ma sono felice”.

Il classe 2001 è poi tornato sulla difficile tappa di Las Vegas che, nonostante il risultato, ha comunque fornito indicazioni interessanti al team di Woking: “Immagino che qui (ad Abu Dhabi ndr.) saremo più competitivi anche se il passo mostrato in gara è stato più rappresentativo del nostro potenziale. Sono sicuro che qui saremo più competitivi. Abbiamo tutti gli strumenti per poter battere Aston Martin”, conclude, ricordando che è ancora aperta la sfida per la quarta piazza costruttori tra i due team, divisi 11 punti a favore della squadra black-papaya.

SARGEANT ‘SI CONFERMA’ PER LA PROSSIMA STAGIONE

Qualche battuta anche per Logan Sargeant, fresco di una brillante qualifica in quel di Vegas, che spera nella riconferma dopo un finale di stagione in crescita a bordo della W45. “Sapevamo già prima di Las Vegas che quel weekend ci avrebbe potuto dare qualcosa. Partire dalla terza fila è stata una bella ricompensa per il lavoro dell’intero team, nonostante il risultato in gara. Non so se questo mi sia servito per la riconferma nel 2024, ma visto come sta andando di recente non vedo perché non dovrebbe andare tutto per il meglio.”

STROLL AMMETTE: “MCLAREN SARA’ PIU’ VELOCE DI NOI QUI”

Uno dei piloti più in forma nelle ultime gare è Lance Stroll, autore di un doppio quinto posto nelle tappe di Brasile e Las Vegas su un’Aston Martin rinata: “Il mio ultimo è stato un buon periodo. Abbiamo sicuramente compiuto dei progressi nell’ultima parte, capendo alcuni aspetti su cui eravamo finiti fuori strada nei mesi precedenti.”

“Ora il nostro focus è la battaglia contro McLaren” – aggiunge il canadese – “anche se ci aspettiamo che qui siano un po’ più veloci. Se saranno in lotta per la vittoria come in Brasile allora sarà molto difficile per noi, ma può sempre succedere qualcosa. Il mio obiettivo è ottenere un grande risultato, poi si vedrà.”

LECLERC LANCIA LA SFIDA A MERCEDES

Charles Leclerc è stato il grande protagonista dell’ultima gara a Las Vegas, autore di pole position e sorpasso in extremis ai anni di Sergio Perez, valevole per la seconda posizione. Ad Abu Dhabi il focus del monegasco, così come dell’intero team, sarà recuperare i quattro punti che li separano da Mercedes: “Sarà combattuta! Arriviamo con uno slancio positivo visti gli ultimi nostri risultati ma storicamente qui Mercedes è sempre stata forte. Batterli è il nostro obiettivo. Questo weekend dipenderà da piccoli dettagli, è difficile dire chi sarà avvantaggiato. Dobbiamo concentrarci nell’ottimizzare il nostro pacchetto.”

“Il momento più bello del 2023? Forse l’ultima gara, anche se nel complesso è stata una stagione deludente. Ci aspettavamo di lottare per il campionato quest’anno ma già dopo la prima gara ci siano resi conto di quanto Red Bull avesse fatto un enorme passo avanti. Sono comunque fiducioso della crescita che abbiamo fatto durante questa stagione, ma c’è un grande gap da chiudere durante la pausa invernale. Vogliamo avere una macchina per possa vincere delle gare nel 2024.”

VERSTAPPEN PUNTA A BATTERE IL RECORD DI VETTEL

Non poteva che essere il campione del mondo a chiudere l’ultima conferenza stampa pre event dell’anno: “Battere il record di vittorie di Vettel? Beh sarebbe pazzesco”, ammette il tre volte campione del mondo. “È stata un anno incredibile ma io guardo già al prossimo anno quando spero di avere una macchina ancora così competitiva. La gara in rimonta di Miami è stato il punto più alto della mia stagione, mi sono goduto anche le vittorie di Zandvoort e Suzuka. Ci sono ancora dei punti deboli sui quali possiamo lavorare per migliorare ulteriormente nel 2024”.

Max and Checo on driving their last race of the season 🗣️#F1 pic.twitter.com/DouF4M89sJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 23, 2023

L’olandese ha poi risposto ai rumors lanciati nei giorni scorsi da Christian Horner, con il manager britannico ha confermato una candidatura nei mesi passati di Lewis Hamilton per salire sulla monoposto austriaca: “Non accadrà e quindi penso sia inutile rispondere. Non mi dispiacerebbe avere al mio fianco nessuno dei piloti attualmente presenti in griglia”.

Atteso in conferenza stampa, non ha presenziato Esteban Ocon, colpito da un malessere fisico. Ci si attende che domani possa essere regolarmente in pista per l’inizio weeekend di gara.

Samuele Fassino