Ad Abu Dhabi ultimo atto del Mondiale 2023 di Formula 1: una stagione dominata da Max Verstappen – vincitore di 18 delle 21 gare disputate – e dalla Red Bull. Verstappen che partirà dalla pole position – la dodicesima dell’anno – anche in questa occasione e anche in questa occasione in prima fila con lui ci sarà Charles Leclerc. Per la Ferrari questa sarà la prima volta che partirà in prima fila ad Abu Dhabi: dal 2009 in poi non ci era mai riuscita. Con il Mondiale già deciso dal Qatar, da seguire ci sarà la lotta tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori: il team di Brackley precede la Rossa di 4 punti. Ferrari però si gioca la carta Leclerc, con Sainz ieri eliminato in Q1, mentre per la Mercedes Hamilton dovrà rimontare da centro gruppo dopo l’eliminazione in Q2. Scopriamo insieme se la Ferrari riuscirà nel sorpasso all’ultimo in questo LIVE.

Mattia Fundarò