George Russell firma il giro veloce al termine della FP3 del GP Abu Dhabi, ultimo impegno del Mondiale F1 2023. Mercedes svetta nella graduatoria assoluta con 95 millesimi di scarto sulle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Leggermente più indietro le Red Bull e le Ferrari.

GP Abu Dhabi, FP3: McLaren segue Mercedes

L’inglese Russell ha stampato il best lap della mattinata in 1.24.480, presente in vetta per gran parte della sessione. Il britannico Norris e l’australiano Piastri hanno concluso nell’ordine davanti al thailandese Alexander Albon (Williams) ed al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sesta piazza per Max Verstappen (Red Bull), olandese che ha effettuato molti cambiamenti sull’auto in vista delle qualifiche. Il tre volte campione del mondo ha preceduto nella graduatoria overall il francese Esteban Ocon (Alpine), l’americano Logan Sargeant (Williams), il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ed il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

12mo crono assoluto per la Mercedes #44 di Lewis Hamilton, 20mo riferimento per la Ferrari #55 di Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato limitato dal traffico nel finale dopo aver svolto un lungo lavoro in preparazione della gara di domani.

GP Abu Dhabi, FP3: Red Bull imbattibile sul passo gara?

Non conosciamo ovviamente i carichi di benzina, ma è evidente che Red Bull sia oltremodo competitivi in quel di Yas Marina. Le due monoposto austriache minacciano i rivali dopo gli ultimi minuti di libere del 2023, Verstappen e Perez si sono mostrati nettamente superiori alla concorrenza.

Ferrari insegue con Mercedes, leggermente più attardati gli altri protagonisti dello schieramento. McLaren tenta di guidare la lunga lista degli inseguitori, mentre Aston Martin appare leggermente inferiore rispetto alle ultime uscite in pista.

Non ci sono state bandiere rosse a differenza della complicata FP2 di ieri pomeriggio. L’appuntamento è ora per le 15.00 per le qualifiche ufficiali, mentre la gara è prevista per le 14.00 di domani.

Luca Pellegrini