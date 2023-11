Con la seconda sessione di prove libere è andato in archivio il venerdì del GP di Abu Dhabi. Questa volta a comandare ci ha pensato Charles Leclerc in un turno caratterizzato da due incidenti che hanno ridotto l’attività in pista a poco più di 20 minuti. Il primo a finire contro le barriere è stato Carlos Sainz ad inizio sessione, poi è toccato anche a Nico Hulkenberg.

SESSIONE BREVE

Dopo il primo turno di prove libere caratterizzato dalla presenza di ben 10 rookies in pista, nelle prove libere 2 i piloti titolari sono tornati al volante delle rispettive monoposto. Per questi ultimi il lavoro si è quindi ridotto all’osso nella prima giornata di questo weekend.

La prima interruzione è avvenuta dopo soli 8 minuti a causa di un incidente di Sainz avvenuto in curva 3. Il ferrarista ha perso il controllo della sua SF-23 ad alta velocità, andando ad impattare violentemente contro le barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza per lo spagnolo, ma sicuramente per lui un altro fine settimana in salita ad Abu Dhabi dopo quello di Las Vegas.

Nemmeno il tempo di ripartire che un’altra bandiera rossa ha portato ad un’altra interruzione, questa volta con Nico Hulkenberg, andato a sbattere invece in curva 1.

SPUNTA LECLERC

Dopo i tempi di inattività il lavoro è poi ripreso negli ultimi 16 minuti con i piloti che hanno provato ad usare la gomma soft per completare un giro veloce. Davanti a tutti si è piazzato Leclerc, che ha battuto la McLaren di Lando Norris per soli 43 millesimi di secondo. Terzo invece Max Verstappen, a quasi 2 decimi dal leader e davanti ad un sorprendente Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo.

Quinta l’altra Red Bull di Sergio Perez, seguito dalla prima Mercedes, quella di George Russell. Settimo invece Guanyu Zhou, con entrambe le Alfa Romeo in top ten. Ottavo Lewis Hamilton davanti a Pierre Gasly ed Oscar Piastri.

Appena fuori dai primi dieci Fernando Alonso, che ha anche chiesto via radio il prolungamento della sessione. Dodicesimo alla sue spalle Daniel Ricciardo, davanti a Lance Stroll ed Esteban Ocon. Top 15 completata da Yuki Tsunoda davanti ad Alexander Albon e Kevin Magnussen, quest’ultimo su gomma media. Diciottesimo Logan Sargeant davanti a Sainz e Hulkenberg a chiudere la classifica.

Pochi riferimenti in questa prima giornata ad Abu Dhabi. Domani ne sapremo sicuramente di più nel corso della terza sessione di prove libere e soprattutto al termine delle qualifiche.

Carlo Luciani