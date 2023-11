Umori opposti in casa Ferrari al termine dell’ultima qualifica stagionale, svoltasi nello scenario in notturna di Abu Dhabi. Se da un lato, infatti, Charles Leclerc è riuscito in extremis ad agguantare una preziosa prima fila in griglia al fianco di Max Verstappen, Carlos Sainz dall’altro ha confermato tutte le difficoltà di un weekend partito per lui in salita, subendo l’onta dell’eliminazione già nel Q1 e trovando posto soltanto in ottava fila.

IN PALIO IL SECONDO POSTO COSTRUTTORI

Se il GP Abu Dhabi si presenta superfluo ai fini dell’assegnazione dei titoli iridati in palio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la corsa al secondo posto nella classifica Costruttori. Con Mercedes e Ferrari separate da sole quattro lunghezze, ogni passo falso rischia di rivelarsi decisivo in questo finale, dove entrambi i team cercheranno di conquistare la piazza d’onore alle spalle dell’imprendibile corazzata Red Bull. Il primo round viene conquistato…ai punti dalla scuderia di Maranello, grazie soprattutto ad uno straordinario Charles Leclerc che all’ultimo tentativo riesce a strappare un ottimo secondo tempo a soli 139 millesimi dal poleman Verstappen.

LECLERC: “FELICE DEL MIO GIRO”

Queste le parole del monegasco al termine della qualifica: “Sono molto felice del mio giro: oggi non ci aspettavamo di concludere in prima fila. Questo non è il nostro circuito ideale e, se le temperature saranno elevate, la gara domani potrebbe essere difficile. Abbiamo un obiettivo prima di tutto: il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Daremo tutto per chiudere la stagione con un acuto”. L’incognita legata alla gestione delle gomme rimane infatti il principale punto interrogativo in casa Ferrari. Se nella precedente tappa di Las Vegas le caratteristiche del tracciato avevano contribuito a mascherare i difetti della SF-23, sul circuito dell’isola di Yas Marina potrebbero ripresentarsi i problemi già emersi nel recente passato. Per il monegasco, l’obiettivo sarà innanzitutto quello di contenere gli avversari alle proprie spalle, con le McLaren e la Mercedes di Russell nel ruolo di principali antagoniste.

SAINZ: “FINORA UN WEEKEND DIFFICILE”

Sarà difficile, infatti, poter contare su un aiuto per le posizioni che contano da parte di Carlos Sainz. Il madrileno fino a questo momento si è reso protagonista di un fine settimana da dimenticare: dopo il crash di cui si è reso protagonista nelle FP1 di ieri, i pochi giri percorsi e soprattutto la scelta di lavorare principalmente sul passo gara hanno oltremodo penalizzato la sua qualifica, conclusasi con un deludente sedicesimo posto sulla griglia di partenza.

“La mia è stata una giornata difficile. Ci siamo ritrovati in una situazione non semplice – ha sottolineato Sainz – perché abbiamo perso tempo con un problemino all’ala anteriore e siamo usciti tardi dai box. Quindi sono finito nel traffico e non sono riuscito a mettere insieme un buon giro. Fin qui il mio è stato un weekend in salita, ma la gara è domani e ce la metterò tutta per dare battaglia e portare punti al team. Non è ancora finita!”

VASSEUR: “PUNTIAMO A RECUPERARE CON CARLOS”

A fargli eco anche il team principal Frederic Vasseur, il quale ha sottolineato l’importanza di realizzare punti con entrambe le vetture per cercare di sopravanzare Mercedes nella classifica finale. “Oggi la qualifica è stata così serrata che poteva succedere di tutto – ha evidenziato Vasseur – al punto da temere che, dopo Carlos, anche Charles avrebbe potuto non arrivare in Q3. Oggi il giro di preparazione era molto importante e nella seconda parte della sessione abbiamo trovato l’approccio giusto riuscendo finalmente a fare le cose come volevamo. Charles ha avuto a disposizione solo un set di gomme Soft nuove in Q3, dato che aveva dovuto usarne uno extra in Q1, ma proprio nella fase decisiva ha piazzato uno dei suoi giri super”.

Il francese ha poi proseguito: “Ora per noi si tratta di fare un lavoro migliore di quello di Mercedes in gara. Non possiamo prevedere con certezza cosa accadrà, ma penso che abbiamo il ritmo per giocarcela. Dobbiamo segnare punti con entrambe le vetture, quindi dovremo essere aggressivi in termini di strategia con Carlos. Purtroppo con lui siamo usciti tardi dai box e così si è ritrovato nel traffico non riuscendo a preparare bene il giro. Crediamo però che domani possa risalire la classifica, la macchina sembra abbastanza consistente in configurazione gara e possiamo essere fiduciosi di poter fare bene nella nostra lotta per il secondo posto in campionato. Come sempre dovremo soltanto restare concentrati su noi stessi”.

Marco Privitera