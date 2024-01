La FIA ha reso pubblica il timetable della stagione 2024 di F1 con tutti gli orari delle 24 gare della prossima stagione. Ecco gli orari in cui si disputeranno le qualifiche e le gare, si inizierà di sabato nel primo fine settimana di marzo dal Bahrain.

Nessuna modifica particolare

Nessun cambiamento particolare sul fronte degli orari, che resteranno più o meno gli stessi della stagione 2023. Tuttavia, per quanto riguarda le gare in cui sono presenti le Sprint Race, è stata ufficializzata solo l’ora della gara. Le altre sessioni, invece, devono essere ancora annunciate.

Da tenere a mente, ovviamente, che i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita si disputeranno di sabato per rispetto del Ramadan. Stessa cosa anche per il GP di Las Vegas (anche se non per gli stessi motivi religiosi), ma per il fuso orario la gara americana sarà comunque trasmessa la domenica mattina. Per la gara del Nevada, tuttavia, è stato annunciato finora solo l’orario della gara, e non quelli delle altre sessioni.

Di seguito, ecco tutti gli orari delle qualifiche e delle gare di F1 per la stagione 2024, con l’orario italiano:

GP Bahrain (29 febbraio – 2 marzo): Qualifiche 17.00* – Gara 16.00**

GP Arabia Saudita (7 – 9 marzo): Qualifiche 18.00* – Gara 18.00**

GP Australia (22 – 24 marzo): Qualifiche 06.00 – Gara 05.00

GP Giappone (5 – 7 aprile): Qualifiche 08.00 – Gara 07.00

GP Cina*** (19 – 21 aprile): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 09.00

GP Miami*** (3 – 5 maggio): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 22.00

GP Emilia Romagna (17 – 19 maggio): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Monaco (24 – 26 maggio): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Canada (7 – 9 giugno): Qualifiche 22.00 – Gara 20.00

GP Spagna (21 – 23 giugno): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Austria*** (28 – 30 giugno): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 15.00

GP Gran Bretagna (5 – 7 luglio): Qualifiche 16.00 – Gara 16.00

GP Ungheria (19 – 21 luglio): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Belgio (26 – 28 luglio): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Paesi Bassi (23 – 25 agosto): Qualifiche 15.00 – Gara 15.00

GP Italia (30 agosto – 1 settembre): Qualifiche 16.00 – Gara 15.00

GP Azerbaigian (13 – 15 settembre): Qualifiche 14.00 – Gara 13.00

GP Singapore (20 – 22 settembre): Qualifiche 15.00 – Gara 14.00

GP Stati Uniti*** (18 – 20 ottobre): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 21.00

GP Città del Messico (25 – 27 ottobre): Qualifiche 23.00 – Gara 21.00****

GP Brasile*** (1 – 3 novembre): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 18.00

GP Las Vegas (22 – 24 novembre)*****: Qualifiche TBA – Gara 07.00

GP Qatar*** (29 novembre – 1 dicembre): Qualifiche TBA – Sprint Race TBA – Gara 18.00

GP Abu Dhabi (6 – 8 dicembre): Qualifiche 15.00 – Gara 14.00

*Qualifiche il venerdì

**Gara il sabato

***Weekend Sprint

****Nella notte tra sabato e domenica in Italia finisce l’ora legale

*****Date secondo il fuso orario italiano

In ogni caso, vi terremo aggiornati su eventuali cambiamenti pubblicando gli orari di tutte le sessioni prima di ogni weekend.

Alfredo Cirelli