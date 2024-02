Oggi è stata presentata la SF-24, monoposto con cui la Scuderia Ferrari si appresta a disputare la stagione 2024 di F1. Non sono mancate le dichiarazioni dei protagonisti Charles Leclerc e Carlos Sainz oltre al team principal Frédéric Vasseur.

Occorrono punti e cinismo

Presentare una nuova vettura è sempre emozionante, è un momento di transizione dal progetto all’inizio della stagione. Il pensiero di piloti e team principal più che all’aspetto è rivolto a quanto la SF-24 sia performante. La mente quindi va dritta al momento in cui ci sarà il confronto con gli avversari.

Vasseur, pronto per affrontare la stagione più impegnativa della storia della F1, ha riportato in una nota: “Dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti“.

Per farlo, oltre all’efficienza, occorre maggior costanza nelle performance, una mancanza avuta da Vasseur durante lo scorso anno. Il francese si prepara per il secondo anno al timone del marchio tricolore, uno dei luoghi più difficili del ‘Circus’.

Ripartire da dove lasciato

Il team principal però ha riconosciuto la buona seconda parte di stagione lo scorso anno. “Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Avevamo fatto progressi evidenti nelle ultime sfide in programma. Per questo più che di rivoluzione, la parola giusta per definire la SF-24 è progresso“.

Altro aspetto da cui ripartire sono i tifosi, sempre presenti accanto al team. Quest’anno più che mai, la Ferrari ha bisogno di loro: “Sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro”.

Il lavoro a Maranello è già iniziato con i primi giri disputati nella giornata odierna, il programma continuerà nella giornata di domani. Successivamente ci si sposterà con i diretti rivali in Bahrain per i test e l’opening round del 2 marzo.

Anna Botton