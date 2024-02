La scuderia di Maranello ha tolto i veli alla nuova nata in casa Ferrari. Con un breve video sui canali social del Cavallino, addetti ai lavori e appassionati hanno potuto ammirare la vettura che, affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz, tenterà l’assalto al Mondiale 2024.

PRESENTAZIONE MINIMAL

Contrariamente a quanto fatto in passato, con una presentazione in grande stile, un breve video sui canali social della Ferrari ha idealmente tolto i veli alla vettura siglata SF-24, la prima vera vettura della gestione Vasseur.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

NOVITA’ NELLA LIVREA

La prima cosa che balza all’occhio guardando la nuova vettura sono le strisce bianche e gialle che avvolgono la livrea così come i numeri dei piloti, quest’ultimi posti come lo scorso anno sul cofano motore e nella parte alta dell’alettone anteriore. Particolare e decisamente accattivante anche la scelta riguardante i copricerchi che passano dal nero della passata stagione al rosso riprendendo nelle finiture lo stesso motivo bianco giallo del resto della carrozzeria. Il rosso opaco resta il colore predominante nella zona anteriore della vettura, trovando però molto più spazio rispetto alla passata stagione nelle zone verticali della vettura come l’attacco delle sospensioni. Stilisticamente molto bella anche la striscia giallo-bianca che divide il cofano motore dalla zona “coca-cola”, mentre rimane confermato il bianco della scritta Ferrari posta sul profilo DRS.

PULL ROD AL POSTERIORE

Contrariamente a quanto visto fin qui, con McLaren, Mercedes e Red Bull che devono ancora presentare le loro vetture, la Ferrari assiema alla Haas è l’unica monoposto ad aver optato per il sistema pull-road al posteriore, così come all’anteriore. Anche il muso presenta delle differenze con quelli fin qui presentati dalla concorrenza, risultando alla vista più “scavato” in un ottica di miglioramento della portata del flusso, così come le pance che seguono una linea in filosofia Red Bull ma non così estrema come Milton Keynes. In sintesi, una vettura che riprende per molti versi i concetti di quella dello scorso anno, ma che stando alle prime indiscrezioni dovrebbe portare la Rossa ad un miglioramento che si attesta intorno al mezzo secondo. Ma questo lo stabilirà veramente solo la pista.

FILMING DAY E POI SAKHIR

Nella giornata di oggi la SF-24 percorrerà “solamente” 15 Km, prima dei 200 Km previsti dal filming day che si terrà nella giornata di domani sulla pista di Fiorano. Poi tutti in pista a Sakhir per l’unica sessione di test pre stagionali dal 21 al 23 febbraio, prima del debutto stagionale, sempre in Bahrain, del 6 marzo.

Vincenzo Buonpane